Diletta Leotta e Giacomo Cavalli si sono lasciati?/ Gossip: “Passione già finita”

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sono già arrivati al capolinea della loro storia d’amore, che è stata davvero rapida come un lampo. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale “Diva e Donna”, secondo cui la giornalista sportiva e conduttrice (è il volto di punta di Dazn, ndr) e il modello, dopo una frequentazione decisamente assidua negli ultimi mesi, contrassegnata da momenti di grande intimità e complicità, si sarebbero allontanati e avrebbero visto scomparire quella magia che sembrava meravigliosamente tenerli uniti, perlomeno nelle loro prime uscite.

Leotta e Cavalli avevano avuto modo di conoscersi per la prima volta in autunno in Spagna, più precisamente a Ibiza, grazie ad alcune amicizie in comune che avevano fatto in modo di farli incontrare, travestendosi involontariamente da Cupidi in landa iberica. Seguì un fine settimana di passione travolgente, che pareva essere il preambolo di una relazione sentimentale solida, che poi non ha mai realmente spiccato il volo. Precedentemente, Diletta Leotta ha amato per un anno il pugile Daniele Scardina e, prima ancora, ha rifiutato la proposta di matrimonio del suo storico ex fidanzato, il dirigente di Sky Matteo Mammì.

DILETTA LEOTTA E GIACOMO CAVALLI: AMORE GIÀ TRAMONTATO?

In questo preciso istante, stando a quanto riferito da “Diva e Donna”, Diletta Leotta non starebbe pensando a Giacomo Cavalli e all’amore, ma avrebbe rivolto totalmente l’attenzione al mondo del lavoro e alle sue amiche, non ultime la collega Lorenza Di Prima e la cantante Elodie Di Patrizi. I paparazzi non la immortalano ormai da diverso tempo, dopo che nel 2021 si era a lungo chiacchierato in merito alla sua presunta liaison con l’attore turco Can Yaman, mentre ora Diletta sembra tenersi alla larga dagli obiettivi dei fotografi: trattasi di mera casualità o di una volontà ben precisa?

Ciò che pare certo – a meno di ribaltoni – è che Giacomo Cavalli non farà parte della sua vita sentimentale: il giovane bresciano, classe 1993, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per caso, dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto. Suo padre, Beppe Cavalli, è un talentuoso velista, e anche suo figlio ha tentato di ripercorrere le sue orme, senza tuttavia riuscirvi. Nel suo futuro c’è la moda, ma non solo: sembra ambisca a ricoprire una posizione di natura manageriale.



