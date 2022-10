Diletta Leotta e Giacomo Cavalli si sono lasciati?/ L’indiscrezione

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, love story finita: ci sarebbe un altro uomo per la conduttrice

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli si sarebbero lasciati; secondo il settimanale Gente, i due avrebbero deciso di prendere strade differenti. La frequentazione tra il volto di Dazn e l’influencer serfista è rimasta per lo più nell’ombra, la coppia è uscita allo scoperto dopo mesi di frequentazione, anche se sono circolate alcune paparazzate.

Con molta probabilità quella tra loro non era una storia d’amore vera e propria, ma solo un fuoco di paglia che si è consumato con il tempo. Diletta Leotta, come riporta il settimanale, avrebbe anche un nuovo flirt. Si tratterebbe del calciatore Loris Karius, i due hanno iniziato a seguirsi sui social che ci sia una frequentazione tra i due? Intanto, la bella la presentatrice sportiva è intenta ad imparare l’inglese. Lo fa per comunicare con il suo nuovo fidanzato Loris? Fino ad ora non si hanno certezze, ovviamente, ma solo indiscrezioni.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli hanno passato l’estate insieme, sono stati paparazzati in Puglia e in Sicilia. La coppia, però, non è uscita subito allo scoperto. La prima foto in cui i piccioncini sono apparsi insieme l’ha condivisa proprio il volto di Dazn sui social scrivendo “Together “.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sono andati insieme al matrimonio del fratello di lei, il chirurgo Mirko Manola con Irene Simeone, a Taormina. Quella è stata la prima occasione in cui la coppia è uscita allo scoperto, anche se sembra che la storia tra loro sia già acqua passata e che il cuore della Leotta sia stato stregato da un calciatore.

