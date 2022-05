Diletta Leotta e Giacomo Cavalli stanno insieme/ Foto fianco a fianco ma sui social…

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli stanno insieme? La domanda è tornata ciclicamente ad interessare il gossip e oggi sembra finalmente trovare la sua risposta. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi arriva, infatti, la conferma della frequentazione della conduttrice con il modello bresciano. Il settimanale Diva e Donna ha infatti beccato e immortalato i due insieme, fianco a fianco. Non ci sono gesti romantici a dare la prova certa della storia d’amore tra i due, eppure l’avvistamento sembra comunque bastare per confermare i gossip degli ultimi tempi, mai smentiti o confermati dai diretti interessati.

Diletta Leotta, 16enne condannato per furto in casa/ Un anno e 4 mesi di carcere

Diletta Leotta, il nuovo fidanzato è Giacomo Cavalli?

La storia tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sarebbe nata lo scorso anno, grazie alla complicità di amici in comune. Dopo un weekend insieme a Ibiza, hanno iniziato a frequentarsi e tra loro sarebbe scoppiata la passione. Tuttavia Diletta ha preferito vivere questa frequentazione lontana dai riflettori, memore dei fallimenti passati. Come dimenticare la storia con Can Yaman finita, stando a quanto da lei stessa dichiarato, proprio a causa dell’eccessiva attenzione mediatica? “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine”, aveva raccontato a Verissimo la Letotta; e ancora: “Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Siamo entrambi molto passionali, lui forse più di me ed è stato tutto molto veloce e molto bello”.

