Diletta Leotta e Gigi D’Alessio, un bacio scatena il gossip/ Ma Daniele Scardina…

Un bacio sulla guancia tra Diletta Leotta e Gigi D’Alessio scatena il gossip. si tratta, in realtà, di una notizia priva di fondamento. La foto in cui la giornalista e il cantante si scambiano un normale bacio sulla guancia in segno di saluto è stata pubblicata dal settimanale Chi all’interno di un servizio dedicato alla storia d’amore tra la Leotta e il pugile Daniele Scardina. La foto del gesto d’affetto tra Diletta e D’Alessio non nasconde alcuno retroscena nonostante la notizia abbia fatto il giro del web scatenando i commenti del popolo dei social. Tra Gigi D’Alessio e Diletta Leotta, infatti, non c’è assolutamente nulla. I due, infatti, si scambiano un semplice bacio sulla guancia come si fa tra amici e conoscenti e con loro c’erano anche altre persone tra le quali proprio Daniele Scardina.

DILETTA LEOTTA E GIGI D’ALESSIO: UN BACIO TRA AMICI

Tra Diletta Leotta e Gigi D’Alessio, dunque, non c’è assolutamente nulla. Il cantautore napoletano è innamorato della sua Anna Tatangelo mentre la giornalista continua a fare coppia fissa con il pugile Daniele Scardina con cui la scintilla è scossata la scorsa estate durante una vacanza ad Ibiza. Un gossip che si è sgonfiato subito dopo essere scoppiato. Nessun flirt segreto e nessuna simpatia particolare tra Diletta Leotta e Gigi D’Alessio che, di fronte al gossip scatenato da un semplice bacio sulla guancia, hanno preferito il silenzio non commentando la notizia. I fans di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dunque, possono stare tranquilli: la storia d’amore tra i due cantanti, dopo aver superato una crisi importante, procede a gonfie vele.

