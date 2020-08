Diletta Leotta e Ibrahimovic stanno insieme?/ “Per lui è più di un’amicizia”

Se la separazione con Daniele Scardina pare essere confermata, il gossip su Diletta Leotta corre e coinvolge anche un noto calciatore: Zlatan Ibrahimovic. Le indiscrezioni su una possibile ‘amicizia speciale’ per i due hanno iniziato a circolare pochi giorni fa, quando il settimanale Chi li ha paparazzati insieme a cena. Tuttavia si sono poi spente, almeno sino ad oggi. A riaccendere la miccia è ancora il magazine diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola da domani 19 agosto. Dopo quella cena tra Diletta e Zlatan – che hanno collaborato come testimonial di un’azienda sportiva – la Leotta è voltata in Sardegna e, pochi giorni dopo, è arrivato anche Ibra (oltre a Scardina). Nessun contatto, però, tra i due, anche se il calciatore avrebbe fatto una dichiarazione piuttosto importante.

Diletta Leotta e Ibrahimovic, flirt estivo? Lui è sposato ma…

Zlatan Ibrahimovic – che è sposatissimo e ha due figli – avrebbe infatti confidato ad un amico fidato che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Zlatan e Diletta si sarebbero rivisti una sera al ristorante Sottovento, seppur con gruppi diversi. Tuttavia, grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra, avrebbero cenato a porte chiuse nel privé, con tanto di bodyguard a fare la guardia. Poi, però, uscite separate. I due, insomma, continuerebbero a frequentarsi, nonostante Ibra sia sposato. C’è però da sottolineare che della moglie del calciatore in Sardegna non c’è l’ombra e, secondo i media svedesi, i due si farebbero vedere insieme sempre più di rado. C’è dunque davvero la possibilità che tra la Leotta e Ibrahimovic ci sia del tenero?



