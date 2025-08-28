Diletta Leotta parla del proprio lavoro e dell'importanze che ha l'immagine in televisione.

Diletta Leotta, da diverso tempo volto di Dazn, dopo aver raccontato le emozioni del calcio direttamente dal terreno di gioco, cambia ruolo. La Leotta, infatti, diventa conduttrice a tutti gli effetti guidando il nuovo programma “Fuoriclasse Serie A Show” che ogni domenica sera racconterà la giornata calcistica con video, interviste e commenti. Un ruolo nuovo per Diletta Leotta che, anno dopo anno, si è fatta apprezzare sempre di più grazie alla sua indiscutibile professionalità.

Watson 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione: c'è arrivo spiazzante/ Ma ascolti flop frenano Mediaset

Oltre ad essere molto preparata, Diletta Leotta è anche bellissima e anche per raccontare le emozioni calcistiche sfoggia sempre look impeccabili che esaltano ancora di più la sua già evidente bellezza. Proprio dell’immagine e del ruolo che ha nel suo lavoro, Diletta Leotta ha parlato in una recente intervista.

Anticipazioni Un Professore 3: nel cast new entry due attori amatissimi/ Chi sono e che ruolo avranno

Diletta Leotta e l’importanza dell’immagine nel lavoro in tv

Mamma, moglie e donna in carriera: Diletta Leotta, come tutte le donne che lavorano, si divide tra carriera e vita privata non trascurando la propria immagine che, come ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sportweek, è importante per chi, come lei, lavora in televisione.

“E’ chiaro che l’immagine fa parte del nostro lavoro, specie per chi è in televisione, però, se ti riveli un contenitore privo di contenuto, non vai tanto avanti. Ancora oggi studio, mi preparo, cerco di essere aggiornata: questa è la parte fondamentale. Poi, un bel vestito fa piacere metterselo”, ha confessato la Leotta che, pur potendo contare su un ottimo patrimonio genetico, mostra spesso sui social i suoi duri allenamenti grazie ai quali si mantiene in forma potendosi così permettere anche qualche extra a tavola.

Underwater, Italia 1/ Trama e cast del survival movie con Kristen Stewart, in onda oggi 28 agosto 2025