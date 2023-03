Diletta Leotta è incinta del compagno Loris?/ Pancino sospetto sui social

Diletta Leotta è in dolce attesa del compagno? Gli scatti social e…

Le indiscrezioni su una presunta gravidanza di Diletta Leotta sono circolate incessanti negli ultimi giorni. A fomentare il gossip ci ha pensato il settimanale Chi che mostra l’annunciatrice di DZN e il compagno Loris Karius in vacanza all’Albereta Relais & Châteaux.

Secondo il giornale di Alfonso Signorini Diletta Leotta cercherebbe di nascondere un pancino sospetto: “Dalla camicia di Leotta si potrebbe intuire un cambiamento. Ma è talmente presto per parlarne che occorre aspettare i tempi giusti e magari un annuncio da parte della diretta interessata”. Le indiscrezioni sembrano trovare conferma anche sui social, dove la presentatrice ha mostrato delle linee più morbide rispetto al solito addominale scolpito. I fan si sono accorti del cambiamento da alcuni video che la Leotta ha pubblicato su Instagram. Stando anche all’esperta di gossip Deianira Marzano sembra che la star di DAZN abbia già confessato a un collega di essere incinta, ma aspetterà ancora per annunciarlo ufficialmente.

Diletta Leotta e la lettera d’amore al compagno Karius

In occasione della finale di Carabao Cup contro il Manchester United, Diletta Leotta è volata a Londra per sostenere il compagno Loris Karius. La star di DZN ha scritto anche una bellissima dedica alla sua dolce metà, pubblicata dal sito web The Athletic.

Caro Loris – esordisce Diletta Leotta – mi piacerebbe scriverti questa lettera domani, o dopo, una volta finita la partita che ti riporta in campo dopo questi due, interminabili, dolorosi e incredibili anni. In questo momento smetto di essere la Diletta che conosci e, come in Canto di Natale di Charles Dickens, indosso i panni del ‘fantasma del passato’ per farti voltare e rendere conto della strada che hai fatto fino a qui. I giorni spesi a credere nel tuo sogno, amarlo, tenerlo tra le mani fino ad afferrarlo per poi, brutalmente vedertelo strappare. Le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensieri dietro a quell’errore che per due anni ti ha tenuto lontano dalla competizione ma non dalla tua passione più grande. Quel campo verde che fa sognare ogni giorno milioni di bambini. Grazie alla tua squadra e alla forza che uno con l’altro vi siete trasmessi. Certo, non lo neghiamo, il colpo è stato duro, però, tu mi hai insegnato, la vita è il 10% cosa ti accade e per il 90% come decidi di reagire. ” L’annunciatrice ha poi concluso la sua lettera d’amore dichiarando di essere orgogliosa del suo compagno, che è tornato in prima linea grazie al suo impegno.

