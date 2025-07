Diletta Leotta aspetta il secondo figlio? La conduttrice al San Raffaele: "Ha fatto un'ecografia"

Novità in arrivo per la celebre conduttrice e giornalista di Dazn Diletta Leotta? La moglie di Loris Karius, secondo una indiscrezione raccolta dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la conduttrice sarebbe stata beccata al San Raffaele di Milano, dove è stata notata da qualche fan e addetto ai lavori, con la segnalazione rapidamente circolata via social: “Diletta Leotta è in dolce attesa, era al San Raffaele a fare l’ecografia” si legge in un messaggio riportato dall’esperta di gossip che ha subito dato in pasto la notizia ai suoi fan.

Per Diletta Leotta, se così fosse, si tratterebbe del secondo figlio dopo la primogenita Aria, nata quasi due anni fa dalla storia con il portiere Loris Karius. E se così fosse, i due darebbero una bella bordata alle voci riguardanti una possibile addio, del quale si è tanto chiacchierato nei mesi scorsi. La notizia di una presunta rottura non era mai stata confermata e questa possibile gravidanza non farebbe altro che metterle a tacere una volta per tutte.

Diletta Leotta e la voglia del secondo figlio con Karius: “Perché no?”

Già in passato la conduttrice si era espressa sulla possibilità di allargare la famiglia un domani, dopo la nascita di Aria. Per la conduttrice c’è attesa e voglia di capire come stiano realmente le cose in questo momento. Intanto lo stesso marito Karius si era espresso sulla possibilità di un nuovo arrivo in famiglia, spalancando le porte alla possibilità:

“Un secondo figlio? A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa: è difficile dirle di no” aveva detto l’ex portiere di Liverpool e Besiktas. Vedremo se adesso arriverà anche un’ufficialità a riguardo.

