Diletta Leotta è incinta?/ Pizzicata con Loris Karius mostra un pancino sospetto…

Diletta Leotta e la dedica speciale a Loris Karius: “Grazie per le emozioni che ci hai dato e per quelle che…”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Diletta Leotta e l’ex portiere del Liverpool, Loris Karius. Nonostante i loro impegni lavorativi li tengano spesso lontani, lei a Milano, lui in Newcastle per la Premier League, i due sembrano trovare sempre il tempo per condividere momenti speciali e chissà, forse anche qualcosa in più… Da tempo infatti gira sui social un rumours secondo cui la bella giornalista sportiva sarebbe in dolce attesa del bel calciatore tedesco, l’uomo che le ha fatto inserire, a sua detta, “il filtro amore” negli occhi.

Ma non solo, per Karius, Diletta, si è esposta molto anche sul lavoro quando, intervistandolo per Dazn, si è lasciata andare dicendo: “Grazie Loris per le emozioni che ci hai dato e per quelle che hai regalato a me”. I Rumors su una possibile gravidanza di lei per ora non hanno trovato né smentita né conferma ma, a rincarare la dose, ci ha pensato il Settimanale Chi che ha pizzicato i due innamorati durante un weekend romantico e, dalle foto, è evidente un cambiamento nella bella Diletta…

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori? Lei si mostra con un’ampia camicia ma…

Diletta Leotta e il calciatore tedesco Loris Karius sono stati pizzicati dal settimanale Chi durante un weekend di relax all’Albereta Relais & Châteaux. I due son stati fotografati proprio mentre uscivano dall’hotel in Franciacorta e, stando all’indiscrezione della rivista, le voci della gravidanza potrebbero essere vere e un dettaglio delle foto lo dimostrerebbe. Quale?

Diletta indossa una camicia molto grande e ampia, come a dover nascondere qualcosa, nonostante ciò il suo pancino sembra essere cresciuto: “Dalla camicia di Leotta si potrebbe intuire un cambiamento”, si legge, in riferimento alla pancia della giornalista. “Ma – come si legge sempre su Chi – è talmente presto per parlarne che occorre aspettare i tempi giusti e magari un annuncio da parte della diretta interessata”. Ecco le foto:

