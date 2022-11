Diletta Leotta e Loris Karius fidanzati/ Cena intima e primo bacio a Milano…

Diletta Leotta e Loris Karius fidanzati: pizzicati insieme a Milano

Diletta Leotta e Loris Karius non si nascondono più e si concedono una cena intima in quel di Milano paparazzata dai fotografi del settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 2 novembre, pubblica le foto della serata che la conduttrice e il portiere hanno trascorso insieme in quel di Milano. Dopo essersi incontrati a Londra, il portiere l’aveva raggiunta a Milano con un jet privato. Ora, i due, sono tornati a mostrarsi nuovamente insieme come mostrano le foto di Chi.

Diletta Leotta e Loris Karius fidanzati?/ Notte galeotta a Milano: lui a casa di lei…

I due, nelle varie immagini, si mostrano sorridenti e molto affiatati. Tra una portata e un’altra, Diletta e Loris si concedono carezze, sguardi languidi e soprattutto un bacio che suggella ufficialmente la relazione.

Diletta Leotta e Loris Karius sempre più affiatati

Entrambi con un look total black, dopo la cena al ristorante, Diletta Leotta e Loris Karius si concedono una passeggiata per tornare a casa della conduttrice. Super sorridenti, camminano l’uno accanto all’altra prima di entrare nel palazzo in cui vive la conduttrice che, pare, non aver ancora trovato il grande amore. Se nel lavoro sa perfettamente ciò che vuole, nella vita privata, la conduttrice è ancora alla ricerca della sua stabilità.

DILETTA LEOTTA, FLIRT CON LORIS KARIUS DOPO GIACOMO CAVALLI?/ I rumors sul portiere

Dopo la storia con il modello Giacomo Cavalli che ha presentato alla famiglia portandolo al matrimonio del fratello, la Leotta è stata rapida dal fascino del portiere, considerato uno dei calciatori più belli. Tra i due, dunque, scoppierà il grande amore? Al tempo l’ardua sentenza.

