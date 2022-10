Diletta Leotta e Loris Karius fidanzati?/ Notte galeotta a Milano: lui a casa di lei…

Diletta Leotta e Loris Karius beccati a Milano

Diletta Leotta volta pagina dopo la storia con il modello Giacomo Cavalli? Negli scorsi giorni, la conduttrice è stata accostata a Loris Karius, portiere del Newcastle, considerato uno dei calciatori più belli del mondo. La conduttrice di Dazn e il calciatore si sarebbero incontrati durante una trasferta della Leotta a Londra. I due, poi, hanno cominciato a seguirsi su Instagram e il movimento social di entrambi non è sfuggito ai followers più attenti. Quella che sembrava una semplice indiscrezione, tuttavia, troverebbe conferma nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola dal 26 agosto.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato il portiere in Italia, precisamente a Milano. Il calciatore avrebbe raggiunto il capoluogo lombardo con un volo privato per incontrare proprio Diletta Leotta.

Diletta Leotta e Lors Karius insieme a casa di lei?

Come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, Loruz Karius, con un volo privato, ha raggiunto Milano dirigendosi a casa di Diletta Leotta. Nelle foto si vedono sia la conduttrice che il portiere entrare nel palazzo anche se in momenti diversi.

Tra i due, come si legge sul settimanale Chi, sarebbe scoppiata “una passione travolgente”. Sui rispettivi profili Instagram, tuttavia, non ci sono indizi che facciano pensare ad una storia d’amore a tutti gli effetti. Tra i due, dunque, nascerà una vera e propria relazione? La storia con Giacomo Cavalli con cui ha partecipato al matrimonio del fratello è giunta al termine? Ai posteri l’ardua sentenza.

