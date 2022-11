Diletta Leotta e Loris Karius fidanzati/ Passione a Miami: baci in acqua, massaggi e…

Diletta Leotta e Loris Karius: il fidanzamento continua

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius continua a gonfie vele. Dopo essersi conosciuti a Londra ed essersi incontrati a Milano dove hanno trascorso alcuni giorni insieme, la conduttrice e il calciatore si sono concessi la prima, vera vacanza d’amore. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 23 novembre, pubblica le foto della passione scoppiata tra la Leotta e Loris Karius a Miami. Approfittando dello stop del campionato inglese e italiano per i Mondiali di calcio, Diletta e il calciatore sono partiti per la Florida dove si stanno godendo non solo il loro legame nato un mese e mezzo fa, ma anche il cole, il caldo e il mare tra baci, abbracci e massaggi.

Diletta, come fa sapere il settimanale Chi, si è concessa un fine settimana di libertà e divertimento per trascorrere del tempo con gli amici e con Loris che sembra aver conquistato totalmente il suo cuore.

Diletta Leotta e Loris Karius super innamorati?

Baci in mare, sorrisi, giochi sui lettini e massaggi movimentano le giornate a Miami di Diletta Leotta e Loris Karius che, nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, si mostrano sorridenti e molto affiatati. I due, inoltre, incantano per la bellezza che sfoggiano uscendo la sera. La dolcezza e la bellezza del calciatore pare abbiano fatto totalmente breccia nel cuore della bellissima Diletta che si sta lasciando totalmente andare con lui.

Dopo la storia con Can Yaman e il flirt con Giacomo Cavalli, la Leotta è tornata a mostrarsi serena accanto a Loris Karius. Concentrata sulla propria carriera, il calciatore sarà l’uomo giusto per costruire una storia d’amore importante?

