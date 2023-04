Diletta Leotta e Loris Karius: sorpresa di Pasqua/ Svelato il ses*o del nascituro…

Diletta Leotta e Loris Karius: dolce Pasqua in famiglia

Una dolcissima sorpresa di Pasqua è quella che hanno ricevuto Diletta Leotta e Loris Karius che sono stati accolti da una piccola festa in famiglia con cui è stato svelato il sesso del primo figlio della coppia. Insieme da qualche mese, la conduttrice e il portiere stanno vivendo un periodo magico. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. L’annuncio è arrivato direttamente da Instagram con un video dolcissimo che è diventato virale. Con il suo pancino ormai evidente, poi, Diletta è stata ospite dell’ultima puntata di Felicissima Sera di Pio e Amedeo.

Diletta Leotta, prove da mamma a Felicissima Sera/ Gaffe col pannolino: "Come si mette questo coso?"

La Leotta, poi, si è tuffata nel clima pasquale concedendosi un weekend di totale relax insieme al fidanzato con cui sta vivendo le emozioni della gravidanza in attesa di stringere tra le braccia il frutto del loro amore. La domanda, tuttavia, che tutti si fanno è: Diletta diventerà mamma di una bambina o di un bambino?

Paola Ferrari: "Diletta Leotta? È Elodie la più bella"/ "Io e Alba Parietti fidanzate fluide di Sandy Marton"

Diletta Leotta presto mamma di una bambina

Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Diletta Leotta, insieme al fidanzato Loris Karius, si trova in famiglia per festeggiare la Pasqua. Nel video, si vedono palloncini, torte e un’atmosfera di gioia condivisa per la gravidanza della Leotta che sta ricevendo affetto e coccole da amici e parenti.

Intorno alla coppia ci sono tantissimi palloncini, una torta che celebra l’arrivo del nascituro, ma a svelare il mistero è una voce in sottofondo che dice: “Per la cuginetta che sta arrivando”. La coppia, dunque, tra qualche mese, accoglierà l’arrivo di una bambina.

Loris Karius, fidanzato Diletta Leotta/ La dolce attesa e quella lettera di lei...













© RIPRODUZIONE RISERVATA