Diletta Leotta e Ryan Friedkin stanno insieme?/ Arriva foto del bacio: e Can Yaman?

“Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?” Questo si chiede Diletta Leotta nel lungo post-sfogo pubblicato su Instagram solo poche ore fa. Una dichiarazione che è sembrata essere riferita ai gossip che l’hanno affiancata al vicepresidente della Roma Ryan Friedkin. Tra i due ci sarebbe una relazione, che lei però sembra negare proprio nelle frasi prima citate. Eppure le foto pubblicate dal settimanale OGGI sembrano dire tutt’altra cosa. Il noto settimanale, nel numero in edicola domani 29 aprile, mostrano infatti la Leotta insieme Ryan Friedkin in atteggiamenti inequivocabili: i due, infatti, si baciano.

Diletta Leotta "Basta falsità su di me"/ "Non sono una mangiauomini, sono stanca!"

Diletta Leotta bacia Ryan Friedkin. E Can Yaman?

“Oggi dimostra come la love story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. – fa sapere la fonte, che spiega – Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia.” Il bacio c’è, la passione anche, e risale però a mesi fa. Ma oggi i due stanno insieme o si è trattato di un momento di passione fugace? Il settimanale parla di “relazione che dura da tempo”, dunque nasce spontanea un’altra domanda: e Can Yaman? Ad oggi è lui il compagno di Diletta Leotta, ma questo nuovo gossip fa nascere nuovi dubbi che si aggiungono a quelli già esistenti sulla veridicità della storia d’amore con l’attore turco.

Diletta Leotta e Ryan Friedkin stanno insieme?/ "Per lui ha lasciato Can Yaman..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi (@oggisettimanale)

LEGGI ANCHE:

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati per il matrimonio?/ Lei frena e lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA