Diletta Leotta e Ryan Friedkin stanno insieme?/ “Per lui ha lasciato Can Yaman…”

Diletta Leotta regina del gossip. Dopo Can Yaman c’è Ryan Friedkin? Il gossip sta impazzando nelle ultime ore. A sganciare la bomba clamorosa è Dagospia, secondo cui il vicepresidente della AS Roma è stato avvistato in compagnia della giornalista di Dazn. Non un semplice avvistamento, però, perché è avvenuto per una settimana di fila in un hotel della Capitale. Questo confermerebbe le voci che si inseguivano da tempo, da inizio anno, riguardo una possibile storia d’amore tra i due. Sarebbe proprio Ryan Friedkin il motivo per il quale Diletta Leotta avrebbe deciso di interrompere la relazione con Can Yaman, rottura di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni. «No, il matrimonio non è saltato, si farà. Si tratta solo di fare le cose con i tempi giusti», aveva detto la conduttrice di Dazn a Striscia la Notizia dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. L’ex volto di Sky aveva anche assicurato che la storia con Can Yaman è vera. Nonostante la smentita della rottura, le cronache rosa si sono riempite di notizie sull’addio all’attore turco.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati per il matrimonio?/ Lei frena e lui...

DILETTA LEOTTA, C’È RYAN FRIEDKIN DOPO CAN YAMAN?

Ora c’è Ryan Friedkin nella vita di Diletta Leotta? Dal vicepresidente della Roma non trapela nulla. La famiglia americana è molto riservata, infatti da quando sono a capo del club giallorosso non hanno fatto trapelare nulla sulla loro vita privata. Ma evidentemente il giovane manager non è sfuggito all’occhio attento di Dagospia e quindi ai rumors su una presunta relazione con Diletta Leotta. Dopo la fine della relazione con Daniele Scardina, noto come King Toretto sul ring, avevano cominciato a circolare indiscrezioni riguardo una presunta liason con Zlatan Ibrahimovic, smentita categoricamente dalla conduttrice di Dazn. «Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate», aveva dichiarato Diletta Leotta. Poi la storia d’amore con Can Yaman e le voci di un matrimonio lampo, che poi hanno lasciato spazio a quelle sulla rottura. E il gossip riguardo Ryan Friedkin potrebbe essere allora un indizio…

