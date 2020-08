Diletta Leotta e Scardina, incontro in Sardegna/ Lui prova a far pace, lei rifiuta!

Un incontro che era nell’aria, era atteso e, alla fine, è arrivato. Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono incontrati in Sardegna, o meglio, è lui che ha voluto vederla per cercare un chiarimento. I dettagli di quanto accaduto negli ultimi giorni sono stati svelati dal settimanale Chi, nel numero in edicola oggi 26 agosto. “E’ quasi l’una di notte quando Diletta Leotta sta per finire di cenare al ristorante Sottovento a Porto Cervo, quello dove pochi giorni prima si era vista con Zlatan Ibrahimovic e un gruppo di amici.” si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. E ancora: “Questa volta Ibra non c’è, ma al tavolo della Leotta, il 18 agosto, appare Daniele Scardina, il suo ex, che entra in pressing sulla Leotta. La conduttrice tv, che proprio pochi giorni prima aveva festeggiato il compleanno senza invitare il pugile, ha l’aria scocciata e non ha voglia di scenate dinanzi a tutti.”

Diletta Leotta non fa pace con Daniele Scardina

Nelle foto pubblicate dal settimanale, è evidente il tentativo di Daniele Scardina di chiarire con Diletta Leotta che non sembra però affatto disposta a fare un passo indietro rispetto alla sua decisione di chiudere col pugile. E infatti si legge: “Daniele le chiede di parlare. Lei dapprima nicchia, poi decide di andare all’esterno del locale per ascoltare il suo ex: la vediamo con la sigaretta in bocca e posa nervosa. I due parlano per quasi un’ora. Ma il risultato non cambia.” La Leotta non si smuove: “Diletta è ferma nel suo non voler riaprire la storia. Il pugile, che proprio a Chi, aveva dichiarato: “L’amerò per sempre” lascia la sua ex e si riunisce al gruppo di amici.” Che sia dunque finita davvero per sempre?



© RIPRODUZIONE RISERVATA