Diletta Leotta è single?/ “Giacomo Cavalli solo un amico, lei pensa ancora a Can Yaman”: il gossip

Diletta Leotta, vacanza d’amore con Giacomo Cavalli? Ultimi gossip

Non c’è estate che si rispetti senza qualche gossip che abbia come protagonista la bella Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn lo scorso anno infiammava magazine e social per la sua storia con Can Yaman, l’attore turco amatissimo anche in Italia. Un amore che ha scatenato l’attenzione di molti ma anche le critiche di chi non ha mai creduto alla loro storia.

A mesi dalla fine di questa relazione, i fan di Diletta e gli appassionati di gossip tornano a chiedersi se ci sia qualcuno di speciale nel cuore della bella conduttrice. Un nome che circola da giorni in realtà c’è ed è quello di Giacomo Cavalli. Il modello e imprenditore sarebbe la nuova fiamma della Leotta e con lui sarebbe partita per una romantica vacanza a Palma di Maiorca. Ma è davvero così?

Stando a quanto riporta la pagina Instagram PipolTv, i due sarebbero sì volati insieme nella bella meta spagnola, ma non da fidanzati, bensì da amici. Postando alcuni scatti della bella Diletta Leotta e di Cavalli in acqua, la fonte svela che le cose tra i due non stanno come rivelato.

“Nonostante sia volata alle Canarie con l’amico Giacomo Cavalli, al momento Diletta Leotta è single. – si legge sulla fonte, che inoltre spiega – La sua estate la trascorrerà con le amiche e gli affetti più cari.” Infine: “La stella di Dazn secondo le persone vicine a lei, avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can Yaman persona che la bombastica Leotta non avrebbe dimenticato.” Nel cuore di Diletta, dunque, ci sarebbe ancora il bel Yaman, ma l’estate è appena cominciata.

