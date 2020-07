Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic/ Foto Instagram lo stuzzica “Non ti rilassare…”

Diletta Leotta “scatena” Zlatan Ibrahimovic sui social. I due hanno dato vita ad un simpatico siparietto social, che ovviamente non è passato inosservato. Tutto è partito da una foto della conduttrice di Dazn che, come spesso accade nel suo caso, catalizza l’attenzione degli utenti e soprattutto interazioni, tra like e commenti. Tra questi ce n’è pure uno dell’attaccante del Milan, stasera impegnato contro la Juventus a San Siro. Diletta Leotta aveva pubblicato una foto al termine della sua sessione di allenamento scrivendo nella didascalia: «E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax. Ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi». E la risposta del calciatore svedese non si è fatta attendere. A sorpresa, e scherzando, ha scritto: «Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti». Il commento di Zlatan Ibrahimovic al post di Diletta Leotta è quindi diventato subito virale.

DILETTA LEOTTA E ZLATAN IBRAHIMOVIC, SIPARIETTO SOCIAL

Ogni workout di Diletta Leotta scatena moltissimi commenti tra i suoi fan, che del resto sono tantissimi. E non ha deluso le aspettative da questo punto di vista anche l’ultimo post pubblicato dalla conduttrice di Dazn su Instagram. Stavolta però non fa discutere per la sua nota bellezza, ma per la replica di Zlatan Ibrahimovic, che ha scatenato gli utenti. Questi infatti divertiti hanno celebrato l’attaccante del Milan: «Sei il numero uno indiscusso». Ma comunque hanno prevalso alla fine i commenti su Diletta Leotta. «Raro caso in cui non suda chi si allena, ma chi guarda», è uno dei tanti commenti sotto al post. Un piccolo fuoriprogramma, dunque, di Zlatan Ibrahimovic che si sta preparando in vista del match di stasera contro la sua ex squadra, la Juventus. La concentrazione non gli manca, così come anche qualche momento di relax in cui scherzare sui social e in questo caso stuzzicare Diletta Leotta.





