DILETTA LEOTTA, EX DANIELE SCARDINA/ “Storia chiusa, ma siamo in buoni rapporti”

È appena uscito il nuovo libro di Diletta Leotta – titolo: Scegli di sorridere, – in cui – tra le altre cose – la conduttrice volto di Dazn cita due uomini con cui in passato ha avuto delle relazioni importanti. Chiaramente, però, i loro nomi non compaiono “per delicatezza e per rispetto verso di loro”. Quanto invece alle relazioni più recenti con Mammì e Scardina, Leotta commenta: “Il libro è stato consegnato prima, non è ‘retroattivo’”. Sono le sue parole in un’intervista di due giorni fa a Tv Sorrisi e Canzoni: “storie chiuse”, le definisce, ma è rimasta in buoni rapporti con entrambi. Adesso, Diletta appare concentrata sull’inizio del campionato e della nuova stagione televisiva: “Non è un ritorno alla normalità – dice, – è una nuova normalità. Il calcio giocato a porte chiuse con gli stadi vuoti non è la stessa cosa. Ma ci sono regole anti-contagio da rispettare con scrupolosità finché sarà necessario. Io non vedo l’ora di ricominciare, di sentire l’odore del campo. La mia prima partita sarà Hellas Verona-Roma”.

Diletta Leotta torna in tv

Diletta Leotta sostiene che una donna possa combattere gli eventuali affronti maschilisti all’interno del suo mondo facendo sfoggio di tre semplici attitudini: competenza, professionalità e credibilità. Gli oliatori social e i tifosi volgari li ha messi fuorigioco così: “Concentrandomi sugli attestati d’affetto e stima. Lo consiglio a tutti: i messaggi negativi ci fanno male, ma se prestiamo attenzione a quelli positivi, scopriamo che in realtà sono molti di più!”. Un consiglio alle ragazze che sognano di fare il suo mestiere? “Studiare tanto. E di non arrendersi alle prime porte in faccia. Ci sono passata anch’io: non bisogna mollare, né forzare i tempi. L’esperienza indicherà la strada giusta da seguire”.

Daniele Scardina: “Non ho tradito Diletta Leotta”

Il rapporto tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, si è interrotto a seguito di un ‘inciampo’ descritto proprio in questi termini sul settimanale Chi. Un’espressione un po’ sibillina, che ha portato i malpensanti a sospettare che Diletta facesse riferimento a un tradimento. L’ipotesi, però, è stata respinta con forza da Scardina sulle pagine dello stesso giornale: “Io la amo e non l’ho tradita”, ha dichiarato ad agosto il pugile, quando ancora sperava di poter ritessere le fila del loro legame. Niente da fare, invece, da parte di lei, che sembra già aver voltato pagina.



