Diletta Leotta, ex fidanzata Daniele Scardina/ “Credo ancora nel mio amore…”

Diletta Leotta è non solo l’ex fidanzata di Daniele Scardina, ma probabilmente la donna di cui il pugile, attuale concorrente di Ballando con le stelle 2020 è ancora innamorato. La storia tra la conduttrice di DAZN e il pugile è durata circa un anno. La coppia di è detta addio poco prima delle vacanze estive e, nessuno dei due, ha rivelato i motivi che hanno portato alla rottura. Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sembrava esserci un feeling destinato a tenerli uniti a lungo, ma qualcosa si è rotto improvvisamente. Nelle sue recenti interviste, Diletta Leotta ha confermato di essere single svelando, però, di avere un ottimo rapporto con i suoi ex. “Sono storie chiuse, ma sono rimasta in buoni rapporti con entrambi”, ha detto la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

DILETTA LEOTTA SINGLE, DANIELE SCARDINA ANCORA INNAMORATO?

Nella puntata di Ballando con le stelle 2020, trasmessa il 24 ottobre, Daniele Scardina ha parlato d’amore lasciando intendere di essere ancora innamorato. Pur non parlando apertamente dell’ex fidanzata Leotta, il pugile ha confessato di aver attraversato un periodo molto difficile a causa di una serie di eventi che hanno scosso la sua vita. “La perdita di mio nonno, la distanza dalla boxe, la lontananza di un amore. Mi è crollato il mondo addosso e faccio fatica a raccontarlo. Per me l’amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l’amore è bello quando lo fai vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo”, ha detto il pugile.



