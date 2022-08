Diletta Leotta, festa di compleanno a Porto Cervo senza Giacomo Cavalli/ Lite di coppia? “Hanno deciso di…”

Diletta Leotta, festa di compleanno a Porto Cervo senza Giacomo Cavalli: cos’è successo?

La nuova stagione calcistica è iniziata non nel migliore dei modi per gli abbonati DAZN a causa di alcuni disservizi che hanno scatenato decine e decine di polemiche. Polemiche che però non toccano uno dei suoi volti più noti e amati: Diletta Leotta. In questi giorni la bella conduttrice è anzi in Sardegna, a Porto Cervo, location in cui ha festeggiato il suo 31esimo compleanno. Festeggiamenti ai quali pare però fosse assente la sua attuale fiamma, il modello Giacomo Cavalli.

A testimoniarne l’assenza è Pipol Gossip, raccontando inoltre i dettagli della festa della Leotta e il presunto motivo dell’assenza del nuovo fidanzato. “Come da tradizione degli ultimi anni la Leotta ha radunato amici e amiche in Costa Smeralda per festeggiare insieme il giorno dell’anno a lei più caro. Tra le amiche non poteva mancare Elodie […] nemmeno la conterranea Campionessa del mondo di scherma Rossella Flamingo sempre presente, tra un impegno sportivo e l’altro, agli eventi mondani e vacanzieri tra amiche della Leotta.”

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: voglia di privacy!

Impossibile però non notare l’assenza del modello: “Spulciando tra le foto e i video della giornata di ieri […] nessuna traccia invece di Giacomo Cavalli il modello che da qualche tempo è accostato al cuore di Diletta Leotta. – fa sapere la fonte che, tuttavia, spiega – Dopo la fuga a Minorca e le foto rubate sul balcone della casa milanese di lei e la prima foto insieme di poche settimane fa in Puglia, sembra che il giovane, sia tenuto ben lontano dai riflettori della cronaca rosa e dai social network della bombastica cronista sportiva.”

Diletta Leotta, soprattutto vista l’influenza importante dei media nella sua relazione con Can Yaman, avrebbe dunque deciso di tenere quanto più riservata possibile la relazione con Giacomo Cavalli. “Che sia questa la volta buona per la bella trentunenne siciliana?” si chiede Pipo Gossip e ci chiediamo anche noi. Vedremo…

