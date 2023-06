Diletta Leotta festeggia i 30 anni di Loris Karius/ Gli haters attaccano: “Ma quel seno…”

Diletta Leotta, il party per il trentesimo compleanno di Loris Karius: “Happy Birthday amore!”

In un periodo dove diverse coppie note sono messe alla graticola dalle indiscrezioni del web, tra rumor di crisi e rotture ufficiali, qualcuno si gode la propria liaison senza alcun accenno di intoppo. Si tratta di Diletta Leotta e Loris Karius che tra poche settimane conosceranno l’immensa gioia di diventare genitori. In attesa di quel lieto evento, di recente hanno festeggiato insieme anche il trentesimo compleanno dell’estremo difensore; il party è stato documentato dalla conduttrice con una serie di scatti pubblicati sui social, mettendo in evidenza una serenità da fare invidia.

Le foto pubblicate da Diletta Leotta in occasione del trentesimo compleanno del fidanzato, Loris Karius, hanno però destato la curiosità del web anche per un dettaglio specifico. Come riporta Leggo, buona parte dei contenuti social hanno attirato una serie di commenti contrariati sia nei confronti della conduttrice che dell’estremo difensore. Diletta Leotta si è limitata ad una semplice ma eloquente didascalia: “Happy Birthday amore”, con aggiunta di cuore rosso. Molti si sono chiaramente soffermati sulla tenerezza del sentimento che li unisce, altri invece si sono sbizzarriti con commenti poco carini e indirizzati alla coppia.

Diletta Leotta e Loris Karius, le foto del compleanno attirano i commenti beceri degli haters

Come anticipato, il racconto social del compleanno di Loris Karius da parte di Diletta Leotta è stato terreno fertile per orde di haters che in primis si sono scagliati contro l’ex portiere del Liverpool. Molti hanno trovato consono ricordare all’estremo difensore quella “maledetta” finale di Champions League del 2018, contro il Real Madrid. In quell’occasione, Loris Karius fu suo malgrado protagonista in negativo; due errori clamorosi che spianarono la strada ai Galacticos per agguantare l’ennesimo trionfo europeo. Da allora sono passati ormai 5 anni, il portiere ha tentato di riprendere le redini della propria carriera dopo quel momento difficile; a quanto pare però, la cattiveria gratuita non conosce freni.

Diletta Leotta non è stata immune all’odio ingiustificato di una parte di utenti in rete. Le foto pubblicate in occasione del trentesimo compleanno di Loris Karius – come spiega il portale Leggo – non hanno attirato solo commenti irridenti ai danni dell’estremo difensore. Anche la conduttrice infatti è stata bersagliata, con argomentazioni tra l’altro sgradevoli e volgari e con particolare riferimento all’estetica della giornalista. Diletta Leotta vive infatti una gravidanza più che avanzata, ed è normale che le sue forme siano ancora più evidenti. Qualcuno però, ha pensato bene di commentare il suo aspetto fisico in maniera sessista e denigratoria, con particolare riferimento al seno. In ogni caso, non saranno certo dei commenti beceri ad aver guastato la serenità della coppia che presto inizierà il grande viaggio dell’essere genitori.











