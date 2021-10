Diletta Leotta fidanzata? / Chi è Giacomo Cavalli il modello sostituto di Can Yaman

Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato? La conduttrice siciliana sembra aver iniziato una nuova relazione dopo la storia finita male con l’attore Can Yaman la scorsa estate a causa dell’eccessiva esposizione mediatica di entrambi.

Diletta Leotta non aveva reagito bene alla separazione dall’attore tanto che a Verissimo aveva confessato a Silvia Toffanin di essere ancora innamorata dell’attore turco anche se fino a questo momento non sembra esserci stato nessun ritorno di fiamma ma tutto il contrario: Can Yaman sembra aver trovato una nuova fidanzata, una misteriosa donna di nome Maria, che non dovrebbe appartenere al mondo dello spettacolo, originaria della Campania.

Chi è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta?

Anche Diletta Leotta sembra aver quasi dimenticato il suo ex fidanzato con la frequentazione del modello Giacomo Cavalli, classe 1993 che ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per puro caso dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto. Il ragazzo al momento lavora nel mondo della moda ma vorrebbe affermarsi come manager.

La notizia della nuova relazione di Diletta Leotta è stata lanciata dal portale di gossip Dagospia. Diletta e Giacomo si seguono a vicenda su Instagram, inoltre, la presunta nuova coppia è stata vista più volte insieme durante le scorse settimane e pare addirittura che i due abbiano trascorso un weekend ad Ibiza con la sessa compagnia di amici. Al momento però, né Diletta né Giacomo ha confermato o negato le voci sulla loro relazione, chissà se ben presto uno dei due decida di intervenire sui social per confermare a tutti i loro fan il nuovo amore.

