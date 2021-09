Diletta Leotta/ “Follie d’amore? Ne ho fatte tante”, intanto Can Yaman…

Diletta Leotta è tra gli ospiti della nuova puntata di “Guess my age” di Enrico Papi. Intanto il gossip impazza: è davvero finita con Can Yaman? La giornalista sportiva e volto di punta di Dazn si è rilassata in questi giorni in un bellissimo resort di Cologne, in Franciacorta. Una zona ubicata tra la parte meridionale del Lago d’Iseo e la provincia di Brescia dove la Leotta ha trascorso un fine settimana all’insegna del relax e della spensieratezza con qualche amica. Naturalmente grande assente Can Yaman con cui la storia d’amore sembrerebbe essere giunta ad un punto di non ritorno. Cosa è successo davvero tra i due?

Diletta Leotta e Can Yaman: crisi o rottura definitiva?/ L'indizio del compleanno rivela che...

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman ha fatto impazzire i giornali di gossip e c’era già chi parlava di un possibile matrimonio. La coppia non si è mai nascosta, anzi sui social ha pubblicato tantissime foto condividendo il loro amore con i fan, ma qualcosa all’improvviso è cambiato visto che sui social sono spariti. Basti pensare che Can e Diletta avevano conosciuto anche le rispettive famiglie, a conferma di quanto il loro amore fosse forte.

Maurizio Pistocchi "Con Diletta Leotta farei molte cose"/ Web indignato "Da vomito!"

Diletta Leotta e Can Yaman: silenzio stampa sulla loro storia d’amore

Ma cosa è successo tra Can Yaman e Diletta Leotta? Non è dato saperlo, visto che da diverse settimane i due non hanno postato più alcuna foto sui social e non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla loro storia. C’è chi parla di una crisi passeggera e chi, invece, della fine della loro relazione. Può darsi che i due abbiano deciso di dirsi addio restando ugualmente amici, oppure di prendersi un periodo di riflessione. Sta di fatto che con l’avvicinarsi della Mostra del Cinema del Festival di Venezia i due potrebbero rincontrarsi proprio sul red carpet. Un incontro che potrebbe rivelarsi pericoloso per la ex coppia.

Alba Parietti Vs Diletta Leotta "Apra qualche giornale"/ "Si vesta lei da candelabro"

Intanto la Leotta ha iniziato la sua nuova stagione a Dazn, ma poco prima negli studi di Venus Club di Loretta Boccia si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni proprio sull’amore. “Follie d’amore? Ne ho fatte tante. Adesso ogni giorno è una follia. Anche solo il fatto di ritagliarsi del tempo per stare con la persona che ami, già questa è una follia d’amore” – ha detto la giornalista sportiva che parlando di calcio non ha alcun dubbio “in questo momento Barella è uno degli italiani più forti. Faccio il tifo per lui perché credo che un giorno ci porterà in alto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA