Diletta Leotta/ Foto sexy dal San Paolo, curva le dedica un coro “Grazie Napoli!”

Una splendida Diletta Leotta, quella che ieri pomeriggio si è presentata a Napoli, pronta a commentare per Dazn la nuova sfida calcistica dal magico San Paolo tra Napoli e Brescia. Per la giornalista sportiva, però, non c’è solo il lavoro ma, grazie al clima mite di fine settembre è riuscita a godere anche dell'”ultima domenica di calcio estivo”, immortalando le bellezze del posto, dalla meravigliosa Posillipo al Vesuvio. Il tutto documentato con precisione sul suo profilo Instagram, tra scatti e Stories, per la felicità dei suoi follower e in particolare dei tifosi napoletani. E così, da bordo campo, la bella siciliana si è fatta immortalare sotto il caldo sole napoletano, microfono alla mano e forma smagliante, pubblicando poi lo scatto e facendo incetta di commenti (e non ne sono mancati di volgari), soprattutto da parte del pubblico maschile. Tra i più romantici – “Quando vieni a Napoli sei sempre più bella baciata dal nostro sole” – e quelli ironici del calibro di “I difensori per guardarti si sono infortunati”, oppure, “Panico in curva”.

DILETTA LEOTTA CONQUISTA NAPOLI

La presenza di Diletta Leotta al San Paolo ha portato anche ad un fuori programma inaspettato ma divertente, con la curva napoletana che le ha persino dedicato un coro, ricevendo in cambio un doveroso ringraziamento: “Grazie Napoli!”. Sempre sul prato dello stadio di Napoli è giunto anche un selfie con lo speaker Daniele Decibel Bellini. Ancor prima dell’inizio del match però, la bella Leotta ha voluto immortalare i suoi momenti extra lavorativi vissuti tra il golfo partenopeo e il Vesuvio, il momento del trucco e quindi il suo ingresso al San Paolo, con il “dietro le quinte” della diretta. Napoli, a quanto pare, continua ad affascinare la giornalista ex volto di Sky. Lo scorso luglio Diletta fu protagonista di alcune foto scattate a Napoli in occasione delle riprese del suo programma “W Radio Playa Rimini”. Questa volta invece la sua attenzione è stata tutta per il campo sportivo, senza però disdegnare le bellezze del posto.

Visualizza questo post su Instagram Ultima domenica di calcio estivo ☀️⚽️ #napolibrescia Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 29 Set 2019 alle ore 6:57 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA