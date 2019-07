Diletta Leotta/ Foto, vacanze hot tra sangria e standing ovation in discoteca

Diletta Leotta è sempre in splendida forma. Anche in questo periodo dell’anno in cui ha messo un po’ da parte il lavoro in palestra lasciandosi andare ai peccati di gola e alle stravaganze che di solito si fanno in vacanza ma questo non ha rovinato il suo corpo perfetto e invidiato. Anche nelle ultime ore la bella conduttrice e giornalista è apparsa sui social con un gruppo di amiche con le quali ha posato per una foto di gruppo che ha fatto impazzire i fan che hanno scritto di tutto tra i commenti. Questa però non è l’unica uscita “social” di Diletta Leotta che nelle sue ultime storie si è mostrata con lo stesso gruppo di amiche alle prese con il sole, il mare e… la sangria! La bella giornalista è stata coccolata in spiaggia proprio grazie alla preparazione di questa tipica sangria e poi si è dedicata una serata con le amiche in discoteca.

LE FOLLI VACANZE DI DILETTA LEOTTA

E’ stato in quel momento che Diletta Leotta ha pubblicato una serie di storie in cui la troviamo in discoteca. A quanto pare i fan non sono gli unici che hanno goduto della sua presenza visto che in sala si sono accorti di lei e, in quel momento, è successo di tutto. Diletta Leotta è stata chiamata a gran voce dai presenti che hanno chiesto un suo saluto in console. Non sappiamo bene come sia finita ma quello che è certo è che la giornalista non si è tirata indietro visto che una storia è stata girata proprio in console. Cos’altro combinerà in questa folle estate prima di tornare in tv e al lavoro di tutti i giorni?

Ecco il suo ultimo post e, soprattutto, i commenti destinati alla Leotta e alle sue amiche:





