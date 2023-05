Diletta Leotta: fuga romantica con Loris Karius/ Le foto con il pancione a Ibiza

Diletta Leotta fa coppia fissa con Loris Karius: chi é il calciatore con la conduttrice, nel viaggio d’amore a Ibiza

Archiviata la lovestory con il divo turco Can Yaman, Diletta Leotta torna al centro del gossip insieme a Loris Karius, con il quale la bionda vippona attende la primogenita nascitura. I due neo compagni di vita, complice la passione condivisa per lo sport – che fa della siciliana una amata, popolare e stimata conduttrice di Dazn e del tedesco un calciatore e portiere del Newcastle Utd di fama internazionale- sono i re della cronaca “en rose” tra le pagine del nuovo numero di maggio 2023, targato Diva e donna.

Il noto rotocalco di cronaca rosa, così come si evince nell’annesso post condiviso con il web e che é ora popolare via Instagram, ha paparazzato la neo coppia dalla tinta biondo platino mentre i due vipponi si trovavano nel mezzo di un viaggio di relax intrapreso alle Isole Baleari, ad Ibiza. Lui, col fisico scolpito dagli allenamenti calcistici, e lei dal pancione di una sensuale futura mamma vip, Loris Karius e Diletta Leotta vuotano, a colpi di paparazzata, il sacco sulla lovestory che li vincola e che li attende alla concretizzazione del traguardo del primo figlio.

La nuova lovestory di Diletta Leotta appassiona il web

I due neo compagni sono, infatti, in attesa della prima figlia, dopo che di recente, sul finire del vecchio anno, ufficializzavano il loro amore online, con una foto di coppia postata via social lo scorso novembre 2022. Un momento social a cui seguivano poi le presentazioni tra le parti in famiglia.

Occasione quest’ultima per la quale Loris Karius raggiungeva la famiglia di Diletta Leotta, al Sud Italia, in Sicilia, per la presentazioni personali con la famiglia della conduttrice sportiva.

Nel frattempo, intanto, la stessa Diletta Leotta non si risparmia dal documentare via Instagram la fuga d’amore a Ibiza, per la gioia dei fedeli sostenitori della coppia vip. Il post da lei postato sul re dei social, di una carrellata di foto, che immortala i due futuri genitori vipponi, alle prese di diverse foto da preludio all’estate 2023, manda il popolo del web in visibilio, facendo incetta di like, condivisioni e commenti di consenso social degli internauti, comuni e vip.

