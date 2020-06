Diletta Leotta, furto da 150mila euro nella casa di Milano/ Rubata la cassaforte

Pubblicità

Brutta disavventura per la conduttrice più bella della televisione, Diletta Leotta. La giovane siciliana, quando è rientrata nel suo appartamento di Milano, ha trovato la casa svaligiata. Stando a quanto riportato dai principali quotidiani online, a cominciare da La Stampa, alla 28enne di Catania sarebbero stati portati via beni per un valore di circa 150mila euro. Nel dettaglio, i topi d’appartamento sono entrati furtivamente nella residenza della Leotta, sita al nono piano di un palazzo meneghino, e avrebbero asportato la cassaforte dal muro, al cui interno si trovavano otto orologi preziosi fra cui dei Rolex, ma anche anelli e contanti. La vicenda è stata ovviamente denunciata dalla conduttrice di Dazn, e sul caso è stata aperta un’indagine da parte della polizia. Le forze dell’ordine stanno in particolare visualizzando i filmati delle telecamere presenti nello stabile, e sentendo eventuali testimoni. Complicato comunque risalire agli autori del furto, in quanto sembra trattarsi di “professionisti” del settore.

DILETTA LEOTTA: DAL FURTO IN CASA ALL’AMORE PER SCARDINA

A Milano il furto “vip” non è purtroppo nuovo, e sono numerosi i personaggi pubblici nel capoluogo lombardo che sono stati derubati negli ultimi anni, a cominciare dal sindaco Beppe Sala, dopo un weekend passato nella casa in Liguria. Come lui derubati anche i genitori di Matteo Salvini, nonché il “suocero” Verdini. Tornando alla Leotta, in base alle prime indiscrezioni sembra che i ladri siano entrati nell’appartamento da una delle finestre di casa, trovata poi forzata. I delinquenti potrebbero aver approfittato dell’assenza da casa della bella e brava Leotta, che proprio nella giornata di ieri aveva postato una foto sulla propria pagina Instagram in cui mostrava di essere tornata sul luogo del lavoro, negli studi di Dazn. Una triste vicenda che giunge in un periodo d’amore per la Leotta, come testimoniato anche dalla recente fuga d’amore con il suo bel Daniele Scardina. I due sono stati paparazzati da Chi sul Lago di Como, in una lussuosa villa da 3000 euro a notte.



