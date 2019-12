Diletta Leotta, gaffe musicale Venditti-Battisti/ Paola Ferrari “Pronta per Sanremo”

Nuova frecciatina della conduttrice de La Domenica Sportiva, la storica giornalista Rai, Paola Ferrari, al volto di Dazn, Diletta Leotta. Il tutto è nato a seguito di un post pubblicato su Twitter da parte della stessa bionda siciliana, in merito alla festa dei tifosi della Lazio allo stadio Olimpico dopo la vittoria contro la Juventus. La Leotta ha scritto: “‘Ecco la #Lazio che va a festeggiare sotto la curva, con i tifosi che cantano ‘Giardini di Marzo’ di Venditti”. Uno scivolone musicale quello della Leotta, visto che la canzone in questione è cantata da Lucio Battisti, e non dal cantautore romano. Se ne è accorta la Ferrari, che ha ripostato il cinguettio della Leotta con annesso il commento “(Diletta Leotta, al secondo sfondone settimanale) #Battisti #LazioJuve #Dazn”. E ancora “Pronta per Sanremo…”, con l’aggiunta di due emoji di faccine che ridono a crepa pelle.

DILETTA LEOTTA E PAOLA FERRARA: UNA LUNGA QUERELLE

Le due colleghe non si amano, e lo sanno anche i muri, e la Ferrari spesso e volentieri viene incalzata proprio sul volto tanto amato di Dazn, per avere una sua opinione. L’ultimo commento lo aveva rilasciata soltanto pochi giorni fa, in un’intervista a Rai Tre. Parlando di un’eventuale presenza della Leotta al fianco di Amadeus alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo, aveva spiegato: “Io vorrei Bebe Vio a Sanremo insieme ad Amadeus. Quella è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Non una donna che va in tv per le sue forme. Vogliamo dare una scossa? Però attenzione, perché quando si dicono queste cose si diventa antipatiche, gelose perché si è vecchie”. La Ferrari aveva poi proseguito le sue frecciatine anche su Twitter, scrivendo (non direttamente riguardante la Leotta): “In Italia ti fai fotografare con il Lato B in bella mostra e vai nei Talk a commentare la politica italiana, rubi, licenzi e vai a dire come si risolve la crisi del Paese. Ha ragione Crozza! Andiamo velocemente in Portogallo e portiamoci i nostri figli”.

