Diletta Leotta ha lasciato Daniele Scardina/ Lui: “La amo ancora, non l’ho tradita!”

Non ci sono più dubbi: tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è finita. A quanto pare è la giornalista ad aver troncato col pugile ma ‘Toretto’ non ci sta e vuole riconquistarla ad ogni costo. Lo confessa a Gabriele Parpiglia, che ha riportato le dichiarazioni del pugile nel nuovo numero del settimanale Chi. “Io la amo e non l’ho tradita.– ha ammesso Scardina con le lacrime agli occhi. Per poi aggiungere – Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo.” I due sono dunque molto vicini, eppure così lontani. Scardina non si dà per vinto e, anzi, è pronto a combattere per riconquistare la sua Diletta.

Daniele Scardina pronto a riconquistare Diletta Leotta, lei però…

Daniele Scardina nega le voci sul presunto tradimento ai danni di Diletta Leotta, eppure sembra che per la giornalista non ci sia alcuna speranza per un ritorno di fiamma. “gli amici della coppia parlano di una Leotta distante nel periodo post lockdown – scrive Parpiglia – che ha iniziato a dimenticarsi dell’amore provato per il pugile”, si legge ancora. Frasi non di certo rassicuranti per Scardina che è proprio a pochi chilometri da lei che, intanto, si diverte tra party e cene con amiche e non solo nella villa presa insieme per trascorrere le vacanze. La storia è dunque giunta ad un punto definitivo o Toretto riuscirà davvero a vincere questo difficile round?



