Diletta Leotta ha partorito/ E’ nata Aria: “Oggi rinasco con te”. La sorpresa di Loris Karius…

Diletta Leotta è diventata mamma di Aria: “Rinasco con te”

Diletta Leotta ha partorito. E’ successo questa mattina, 16 agosto, alle ore 08:47. La piccola Aria ha finalmente visto la luce e conosciuto mamma Diletta e papà Loris Karius. Un giorno dalle mille emozioni per la famosa giornalista e conduttrice di Dazn, considerando che nella stessa data ha festeggiato il suo trentaduesimo compleanno. E non è mancata una sorpresa da parte del suo compagno Loris Karius, che si è presentato in ospedale con una torta speciale.

I neo genitori hanno condiviso la lieta notizia sui rispettivi canali social con alcuni romantici scatti, cogliendo l’occasione per rivelare il nome della bambina. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, le parole di Diletta Leotta dopo il parto. Ed ecco i primi scatti pieni di amore, con lei e il suo compagno al fianco della nuova arrivata Aria. Un nome che la presentatrice ha scelto solo dopo averla vista negli occhi.

“Il nome? Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così. Di seguire l’istinto”, aveva rivelato qualche settimana fa Diletta Leotta a La Gazzetta dello Sport. E così la showgirl ha seguito l’istinto davvero spegnendo 32 candeline in un giorno da oggi ancora più speciale. La notizia della sua gravidanza era stata diffusa dalla coppia lo scorso 24 marzo, con una clip fatta insieme al fidanzato e condivisa ovviamente sui social.

“Esplodiamo di gioia, presto saremo in tre”, le sue parole. “Era la vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania. Ho fatto un test mentre ero con lui al telefono. Quando ho scoperto l’esito non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo io sono rimasta senza parole per una giornata intera”, ha raccontato tempo fa Diletta a Verissimo, a proposito della scoperta di diventare mamma.

