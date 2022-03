Diletta Leotta ha un fidanzato segreto?/ Omaggio floreale, sorrisi e…

Fidanzato segreto per Diletta Leotta? Bellissima e corteggiatissima, la conduttrice continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del gossip italiano. Ufficialmente single, trascorre il proprio tempo tra lavoro e amici. Tuttavia, un omaggio floreale che la Leotta ha ricevuto nelle scorse ore ha scatenato nuovi rumors sulla sua vita privata. Come fa sapere la pagina di gossip Whoopsee, la Leotta ha ricevuto un mazzo di fiori che lei ha sfoggiato mentre usciva dagli studi di Radio 105 dopo la puntata di “105 Take Away”.

Sorridente, in perfetta forma, nel video pubblicato su Instagram dalla pagina Whoopsee, la Leotta sorride ai fan che la stavano aspettando fuori dagli studi tenendo ben stretto il mazzo di fiori ricevuto, ma chi sarà l’ammiratore segreto della bellissima conduttrice?

Diletta Leotta single? Nessun indizio dai social

Nelle scorse settimane, il nome di Diletta Leotta è stato accostatoa Giacomo Cavalli con cui, dopo un momento di passione, sarebbe tutto finito. Della propria vita privata, però, la conduttrice, dopo il gossip che l’ha travolta per la storia con Can Yaman, preferisce non parlare. Sui social, così, si mostra sola, in compagnia della famiglia o degli amici, ma nessun indizio sulla presenza di un fidanzato segreto.

Concentrata sul lavoro, tuttavia, la Leotta resta sicuramente tra le donne iù corteggiate. L’omaggio floreale, dunque, sarà un dono di un semplice ammiratore segreto o di una persona speciale che è entrata da poco nella sua vita? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

