Diletta Leotta ha un nuovo amore: chi è?/ Tango in barca con un misterioso “amico”

Diletta Leotta dopo la fine della storia d’amore con Daniele Scardina ha già un nuovo amore? La bella giornalista sportiva è stata sorpresa in vacanza nella sua amata Sicilia in compagnia delle amiche e di un misterioso “uomo” con cui ha condiviso un tango in barca. Proprio così, a sorpresa la Leotta è stata protagonista di un super sexy tango in barca in compagnia di un nuovo partner che all’improvviso ha pensato bene di gettarla in acqua! La giornalista, come sempre in perfetta forma, non è apparsa affatto dispiaciuta dal salto in acqua visto il caldo di questi giorni, ma tutti gli occhi ora sono puntati su questo misterioso amico con cui ha ballato. Di chi si tratta? Inutile negarlo, da quando la Leotta si è allontanata dal pugile King Toretto il mondo del gossip è sempre più interessato alla sua vita privata. Al momento non è dato sapere di più, anche se considerando il clima con cui la giornalista di Dazn ha ballato in barca con questo misterioso uomo sembrerebbe molto probabile che tra di loro c’è solo amicizia.

Diletta Leotta fidanzato: è davvero finita con Daniele Scardina?

Del resto è ancora da capire se tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è davvero finito l’amore oppure la coppia sta solo attraversando un momento di crisi. I mesi scorsi non sono stati affatto facili per i due: prima l’amore e poi la forzata convivenza a Milano a casa della giornalista di Dazn per via del lockdown imposto dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19. Una cosa è certa: dopo il lockdown la coppia ha vissuto un momento molto difficile al punto tale che la coppia ha deciso di allontanarsi e trascorrere le vacanze separate. In realtà c’è chi parla che tra i due sia già definitivamente calato il sipario, ma al momento nessuno dei due ha confermato la cosa. I ben informati parlando delle cause della fine della relazione ipotizzano un possibile tradimento da parte del pugile verso la giornalista che dal canto suo preferisce tenersi lontana dal chiacchiericcio. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente, la Leotta ha però dichiarato: “la storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”. Intanto la Leotta ha deciso di trascorrere le vacanze nella sua Sicilia: “la famiglia è tutto, mi piace sempre tornare a casa, il ruolo di figlia mi dà emozioni irrinunciabili. I miei genitori sono il primo supporto, un rifugio sicuro. Se sai che puoi contare su questo, nelle cose che fai o anche solo che sogni, puoi essere un po’ più coraggioso. Io mi ritengo coraggiosa e in gran parte lo devo a loro”.



