Diletta Leotta, il messaggio a Daniele Scardina/ Sostegno all’ex fidanzato: “Forza”

Anche Diletta Leotta ha voluto rivolgere tutto il suo sostegno a Daniele Scardina, colto improvvisamente da un malore dopo un allenamento. Sono ore di ansia e preoccupazione per il pugile, che è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla testa. Saranno sicuramente cruciali le prossime ore e i prossimi giorni, intanto numerosi affetti si stringono attorno al campione sportivo, compresa l’ex fidanzata Diletta Leotta. La conduttrice tv gli ha infatti dedicato un messaggio condiviso sulle proprie Instagram stories: “Forza Dani“.

Un messaggio di speranza e a testimonianza del legame che, nonostante la fine della loro storia d’amore, ancora li unisce. I due hanno fatto coppia fissa per qualche anno, fino al 2020, quando il rapporto ha iniziato a scricchiolare. Il motivo della possibile rottura era stato rivelato dal settimanale Chi: “Dietro la separazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina ci sarebbe un grave ‘inciampo’ che ha spinto la showgirl a rompere. La Leotta, infatti, avrebbe scoperto che il pugile si è preso una ‘distrazione’ e per questo lo ha accompagnato fuori di casa e dalla sua vita“.

Daniele Scardina, il malore post-allenamento e l’operazione chirurgica

Intanto sono ore concitate attorno a Daniele Scardina per le sue condizioni di salute. Il pugile aveva appena concluso un allenamento quando, improvvisamente, si è accasciato a terra colto da improvviso malore. È stato subito portato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla testa, presso la clinica Humanitas di Rozzano. “Alle 18 era già in sala operatoria e l’intervento si è concluso intorno alle 22-22.30. Pare che l’operazione sia andata bene, i medici sono fiduciosi. Il paziente è ancora in coma e vedremo se l’episodio avrà lasciato strascichi” ha dichiarato Roberto Alessi stamattina a Storie Italiane.

L’allenamento cui si era sottoposto Daniele Scardina era frutto di una preparazione atletica in vista dell’esordio nei pesi mediomassimi. Il prossimo 24 marzo, infatti, avrebbe dovuto gareggiare all’Allianz Cloud di Milano. Oltre alla carriera sportiva, Scardina è stato anche uno dei protagonisti dell’edizione di Ballando con le stelle del 2020.













