Diletta Leotta, incidente al parco/ Anche un ginocchio sbucciato diventa sexy

Pubblicità

Anche un ginocchio sbucciato può diventare sexy quando il ginocchio in questione è quello di Diletta Leotta. Dopo aver fatto sognare a tutti una quarantena in sua compagnia, finalmente la giornalista ha ripreso ad uscire e la sua meta preferita sembra essere il parco dove poter condividere, alla luce del sole, la sua passione con il bel King Toretto, ovvero quella per lo sport. I due fanno le loro posizioni, i loro allenamenti e i loro giochi al parco ma proprio nel bel mezzo delle loro evoluzioni, qualcosa deve essere andato storto visto che la bella giornalista è caduta riportando anche questo ginocchio sbucciato che ha messo in crisi i fan ma che ha riportato la Leotta indietro nel tempo a quando era bambina e tutto era diverso.

Pubblicità

DILETTA LEOTTA, INCIDENTE AL PARCO E GINOCCHIO SBUCCIATO

Postando la foto che la vede seduta al parco, sempre in posa e mai sciatta, e con il ginocchio insanguinato in evidenza, Diletta Leotta ha scritto: “E ogni tanto ripenso a quando ero bambina. Quando il problema più grande era scegliere a che gioco giocare. Quando si era tutti amici, senza rancori. Quando per fare pace bastava un mignolino. Quando era tutto più semplice. E allora mi rendo conto che le ginocchia sbucciate, non facevano poi così male”. I fan naturalmente non hanno solo notato la sua piccola ferita ma anche le sue gambe e il suo corpo sempre statuario. Come direbbe Sciascia “A ciascuno il suo…”.

Ecco di seguito il post pubblicato da Diletta Leotta:





© RIPRODUZIONE RISERVATA