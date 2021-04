Diletta Leotta incinta di Can Yaman?/ L’amica di lei svela: “Cicogna in arrivo…”

Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad infiammare il gossip. La loro storia d’amore è stata in questi mesi oggetto di critiche ma per tanti questa relazione ha fatto sognare. D’altronde in poche settimane si è parlato prima di convivenza e negli ultimi tempi addirittura di matrimonio. Pare, infatti, che Yaman abbia proposto alla bella conduttrice di diventare sua moglie ma che la Leotta abbia chiesto un po’ di tempo prima di celebrare le nozze.

E se il gossip sul matrimonio è ancora oggi uno dei temi più discussi del gossip, ad animare ulteriormente la vicenda arriva oggi un’altra notizia incredibile: Diletta Leotta potrebbe essere incinta! L’indiscrezione arriva dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, che avrebbe ricevuto lo spiffero da un’amica della Leotta.

Ma cosa avrebbe detto questa persona molto vicina a Diletta Leotta? “Per Diletta e per Can la cicogna potrebbe essere già in volo” sarebbe stato, dunque, lo scoop sulla coppia. Che sia dunque davvero in arrivo un figlio per Can e Diletta? D’altronde proprio l’attore turco, in un’intervista recentemente rilasciata a Vanity Fair, ha dichiarato che quello con la Leotta è: “Un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme.” E sul matrimonio: “Quando sarà? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.

