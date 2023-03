Diletta Leotta incinta di Loris Karius?/ L’indizio social: “É un bel pancione…”

Diletta Leotta è davvero incinta?

Diletta Leotta è davvero incinta del primo figlio? Fidanzata da qualche mese con il calciatore Loris Karius, la conduttrice è finita al centro del gossip per la presunta, prima gravidanza. Da settimane si rincorrono voci sulla futura maternità della Leotta che, per il momento, non commenta e non smentisce preferendo la strada del silenzio. Tuttavia, da quando si sono diffusi i primi rumors sulla presunta gravidanza, paparazzi e fan osservano ogni dettaglio e c’è chi ha notato un leggero gonfiore addominale per la Leotta che sfoggia sempre un fisico al top della forma.

Tuttavia, dalle ultime storie pubblicate dalla conduttrice, pare che qualche fan abbia notato un pancino che nasconderebbe il dolce segreto della conduttrice. Un indizio che è stato notato anche da Deianira Marzano.

Diletta Leotta e i rumors sulla gravidanza

Forme più abbondanti e armoniose per Diletta Leotta? A detta di qualche fan sembrerebbe proprio di sì e tutto ciò non fa che alimentare i rumos su una gravidanza che non è mai stata confermata dalla conduttrice che potrebbe, tuttavia, aver deciso di proteggere il suo dolce segreto ancora per un po’. A parlare della presunta gravidanza della Leotta è stata anche Deiniara Marzano.

L’esperta di gossip, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto della Leotta scrivendo: «Direi che c’è poco da immaginare, a me sembra un bel pancione quello di Diletta». I rumors, dunque, aumentano: la Leotta sarà davvero incinta? I fan attendono di conoscere la risposta.

