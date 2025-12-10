Diletta Leotta incinta per la seconda volta: "Non poteva esserci un Natale migliore di questo"

Diletta Leotta aspetta il secondo figlio da Loris Karius, la showgirl e giornalista di DAZN ha annunciato nei minuti scorsi di essere in dolce attesa dopo la nascita della figlia Aria. Un lieto evento molto atteso e che nei prossimi mesi sarà seguito dalla nascita di una piccola o di un piccolo che renderanno Aria una sorella maggiore.

“Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, ha scritto Diletta Leotta pubblicando uno scatto in cui il marito e la primogenita Aria le accarezzano il pancione. Un momento tenero, un vero e proprio regalo di Natale speciale per la conduttrice, che si appresta a vivere la gravidanza per la seconda volta dopo la nascita di Aria oltre due anni fa. Insomma, Diletta Leotta e Loris Karius non potevano desiderare un Natale migliore di questo.

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano un figlio: “Aria non resterà sola”

Già poco dopo la nascita della primogenita, Diletta Leotta non aveva nascosto la sua volontà di mettere al mondo un altro figlio per fare compagnia alla piccola Aria. Avrà tre anni in più rispetto alla piccola o al piccolo di casa, già in passato la conduttrice aveva raccontato: “Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina”.

Anche Loris Karius non aveva nascosto la sua volontà di mettere, un domani, un altro figlio al mondo assieme a Diletta Leotta: “A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa: è difficile dirle di no”.

