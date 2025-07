La famiglia di Diletta Leotta si allarga: la conduttrice è diventata zia per la seconda volta dopo la nascita della nipotina Chloe.

Fiocco rosa per la famiglia di Diletta Leotta che accoglie la piccola Chloe, figlia di Mirko Manola, il fratello della conduttrice che è diventato papà per la seconda volta. Dopo la fine del matrimonio con Irene Simeone, con cui ha avuto la prima figlia, il chirurgo ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale accanto alla compagna Elena che lo ha reso padre per la seconda volta. Mirko Manola ed Elena che lavora con lui come assistente, sono diventati genitori della piccola Chloe.

L’annuncio è arrivato direttamente sui social: «Tra uno sguardo, una carezza e un respiro, ci siamo trovati nella versione più bella di noi. Benvenuta Chloe», ha scritto emozionata la coppia. «Hai già riempito la nostra vita d’amore», ha concluso. Immancabile il commento di zia Diletta Leotta che ha pubblicato una faccina dagli occhi a cuoricino.

Diletta Leotta incinta per la seconda volta?

Dopo la nascita di Chloe, tra qualche mese, la famiglia di Diletta Leotta potrebbe allargarsi ancora. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la conduttrice, già mamma di Aria, frutto del suo amore con il marito Loris Karius, potrebbe diventare essere nuovamente in dolce attesa.

Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, la Leotta sarebbe stata avvistata al San Raffaele di Milano, pare per dei controlli. I rumors sulla seconda gravidanza della conduttrice aumentano, ma dal profilo social della conduttrice non sembrano esserci indizi che possano far pensare ad un dolce segreto. La Leotta, infatti, durante le vacanze si è anche mostrata in bikini sfoggiando un fisico che non mostra segni di una gravidanza in corso.

