Diletta Leotta lascia Dazn?/ Contratto da 400mila euro non rinnovato: Giorgia Rossi..

Diletta Leotta si stra preparando a stravolgere la propria carriera e a tuffarsi in nuove avventure professionali? Da anni volto del calcio italiano, la bellissima conduttrice, secondo le parole del giornalista Sandro Sabatini, sarebbe pronta a lasciare DAZN di cui è sicuramente il volto di punta. “Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV”, ha raccontato su Twitch il giornalista Sandro Sabatini. Indiscrezione confermata anche da Paolo Bargiggia secondo il quale il contratto che frutterebbe alla Leotta 400mila euro a stagione potrebbe non essere confermato. Tuttavia, DAZN che nella prossima stagione calcistica trasmetterà tre partite in co-esclusiva con Sky si starebbe preparando ad accogliere un altro volto femminile del giornalismo sportivo ovvero Giorgia Rossi.

Diletta Leotta "Sogno di fuggire ai Caraibi"/ "Adesso vorrei fare l'attrice"

Diletta Leotta e Giorgia Rossi: cambio della guardia a DAZN?

Del futuro professionale di Diletta Leotta, su Twitter, ha parlato anche Maurizio Pistocchi: “Dicono che la bella conduttrice, poco riconoscente nei confronti dei suoi Pigmalioni, abbia già firmato il passaggio a un’altra emittente. Si annunciano scintille con la bella di Catania“. Cosa deciderà, dunque, la Leotta? In attesa di scoprire quelle che saranno le scelte professionali della fidanzata di Can Yaman, pare che, nella prossima stagione calcistica, gli utenti di DAZN, potranno ammirare la bellezza e la professionalità di Giorgia Rossi la quale, secondo FQ Magazine che avrebbe ricevuto la conferma da fonti autorevoli, si starebbe preparando a lasciare Mediaset. La Leotta, dunque, lascerà il testimone alla Rossi o entrambe racconteranno la serie A nella prossima stagione?

LEGGI ANCHE:

Can Yaman 'disperato' con Diletta Leotta/ Innamorati allo stadio ma divisi dal tifoDILETTA LEOTTA/ "A Napoli coro sessista contro di me. Catcalling? Meglio un applauso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA