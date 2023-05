Diletta Leotta: “Matrimonio con Karius? Aspetto la proposta”/ “Sul nome per mia figlia…”

Diletta Leotta, il primo incontro con Loris Karius: “Ero a Parigi con le mie amiche…”

Sembra ieri quando le indiscrezioni di gossip avevano iniziato ad ipotizzare la nuova liaison di Diletta Leotta con l’ex portiere del Liverpool Loris Karius. A diversi mesi di distanza la coppia ha superato il fastidio dei rumors e si è consolidata nel segno dell’amore con tanto di lieta notizia risalente ormai a qualche mese fa: la gravidanza. La conduttrice e giornalista sportiva è ad un passo dal coronare il sogno di diventare madre e insieme al suo compagno Loris Karius darà alla luce una splendida bambina presumibilmente per il mese di agosto. Nel frattempo, Diletta Leotta si è raccontata al Corriere della Sera proprio in riferimento al suo nuovo amore e alla futura nascita.

“Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena… A un certo punto entra Loris e io dico alle mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita“. Racconta così Diletta Leotta il colpo di fulmine per Loris Karius – come riporta Leggo nel merito dell’intervista per il quotidiano – spiegando poi come in poche settimane di passione sia arrivato il sogno della gravidanza. “L’ho scoperto il 24 dicembre; ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris, amore all’ennesima potenza. Lui era super felice, eravamo in video chiamata dalla mia camera… Anche lui non se lo aspettava“.

In attesa di mettere al mondo la sua primogenita, Diletta Leotta pensa già ai suoi impegni professionale al Corriere della Sera ha svelato il suo obiettivo per il ritorno in campo. “Se tutto va bene punto a tornare in campo subito; magari non ad agosto, ma a settembre immagino di si“. Per non perdere smalto dal punto di vista lavorativo, dal 19 giugno la giornalista sportiva sarà impegnata con un nuovo progetto dedicato proprio al tema della maternità. “Il podcast serve proprio per esorcizzare le paure; vedere cosa è successo alle altre donne è terapeutico, ti fa sentire meno sola, puoi condividere qualsiasi ansia e capire che tutti ci sono passate e le hanno superate”.

Diletta Leotta – Come riporta Leggo – nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha avuto modo di raccontare qualche piccolo aneddoto sull’imminente nascita della sua bambina. “Il nome? Ci eravamo trovati su Ofelia, che è il nome di mia mamma ma lei non ha voluto; mi ha detto che per una figlia è una disgrazia e che lei ci ha sofferto per tutta la vita. Peccato, ce l’avevo già tatuato sul polso”. Inoltre, la giornalista televisiva lancia una simpatica frecciatina nei confronti del suo compagno Loris Karius: “Al matrimonio ci penso, ma deve chiedermelo lui; in questo sono tradizionalista”.











