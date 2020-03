Diletta Leotta “mi manca papà e i suoi abbracci”/ Bloccata a Milano per Coronavirus

Diletta Leotta si è confessata dalle pagine del settimanale DiPiù Tv parlando del rapporto con il papà. L’emergenza sanitaria da Coronavirus impone a tutti i cittadini italiani di non lasciare le proprie case se non per motivi di urgenza, lavoro o per fare la spesa e la bellissima giornalista e conduttrice in questo momento storico così terribile sente tantissimo la mancanza del padre Rori. “Di che cosa sento più la nostalgia? Degli abbracci di mio papà” ha confidato la giornalista a DiPiù Tv precisando poi “viviamo lontani da tempo, ma adesso che non posso tornare a casa, mi manca più che mai”. Il volto di DAZN, bloccata a Milano per via della diffusione del Covid 19, si trova come milioni di italiani lontana dagli affetti e dalla famiglia. In questi giorni di dolore e tristezza la mancanza dei genitori si fa sentire tantissimo come ha raccontato la conduttrice che con la sua famiglia ha un rapporto davvero speciale.

Diletta Leotta: “mio papà Rori mi ha fatto appassionare al calcio”

“Se con mia mamma c’è un rapporto strettissimo, ci sentiamo anche quaranta volte al giorno” – ha dichiarato Diletta Leotta dalle pagine di DiPiù Tv – “con papà è diverso, lui mi dice sempre ‘chiama quando vuoi, ma se hai un problema ci sono sempre’”. Una famiglia allargata quella della Leotta, ma felice: “abbiamo trovato subito un’armonia. Siamo unitissimi, una vera e propria tribù”. Tantissimi i ricordi legati ai suoi cari: “abbiamo trascorso vacanze meravigliose in Russia, poi sul Nilo, ma le più belle erano quelle al mare della nostra Sicilia, tra i faraglioni di Aci Trezza e le meraviglie di Taormina”. Il papà c’è stato sempre per lei sin dalle prime esperienze di conduzione per una tv locale sulle spiagge della Sicilia sia quando ha intrapreso la carriera universitaria: “al primo esame di diritto romano sono stata bocciata, ma papà non mi ha rimproverato, ha continuato a incoraggiarmi”. Anche la passione per il calcio è dovuta al papà Rori: “è stato lui a farmi appassionare al calcio facendomi diventare una tifosa del Catania. Mi ha portata anche a giocare a pallone con lui”.



