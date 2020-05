Diletta Leotta, mille rose rosse da ammiratore segreto/ Chi è? “Bigliettino vuoto..”

Pubblicità

“Sono appena arrivata in radio e ho trovato questa sorpresa”, ha annunciato Diletta Leotta in alcune storie pubblicate su Instagram in cui ha poi mostrato un gran regalo ricevuto. Quale? Ben mille rose rosse! Una grande sorpresa per la conduttrice che ha tuttavia dichiarato di non conoscere il nome del mittente di un dono così importante. “c’è un bigliettino ma è vuoto. Vuoto. Quindi, chi è? Chi è secondo voi?”, ha chiesto la Leotta ai suoi follower. La conduttrice di Dazn si è insomma detta stupita dal gesto di affetto senza sapere chi ringraziare. Anche gli altri colleghi in radio sono rimasti senza parole e hanno dunque chiesto al misterioso ammiratore di palesarsi e svelare la sua identità. In molti hanno ipotizzato che a farle questa sorpresa sia stato il suo fidanzato, Daniele Scardina. Perché allora non lasciare un biglietto?

Diletta Leotta e il dono dall’ammiratore segreto: non è la prima volta!

Non è la prima volta d’altronde che Diletta Leotta riceve in dono un gran numero di rose rosse e proprio nella redazione di Radio 105. Già lo scorso anno gliene ne erano arrivate tante, con allegato un invito a cena ancora una volta da un ammiratore segreto che si era firmato M.B. I sospetti, in quell’occasione, erano caduti inizialmente su due noti calciatori: Marco Borriello e Mario Balotelli, ma alla fine era venuto fuori che si trattava di uno scherzo organizzato dal suo amico e collega Max Brigante. Chi sarà stato questa volta? Di certo il gesto non avrà fatto piacere al fidanzato della Leotta, Toretto, che di professione fa pugile.

Visualizza questo post su Instagram Grazie 1000 🌹 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 14 Mag 2020 alle ore 6:37 PDT





