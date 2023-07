Diletta Leotta, mostra il pancione con una posa sexy sui social/ Fan impazziti: “Una visione!”

Diletta Leotta mostra il pancione con uno scatto sexy

Diletta Leotta è attualmente alle prese con la conduzione del format Mamma Dilettante, che prevede delle interviste a note mamme vip. Il tema della gravidanza, del parto e di tutte le questioni legate all’essere madre viene affrontato in modo schietto e onesto. In queste ore, però, la bella star di Dzn ha attirato le attenzioni del web per un’altra ragione.

La conduttrice ha pubblicato uno scatto sexy che mostra tutte le dolci rotondità della gravidanza. Il pancione nascosto sotto un vestito nero che dà l’effetto vedo non vedo: “Vulcana” scrive la Leotta. Naturalmente i fan più accaniti sono impazziti nel vedere questi scatti: “Diletta non puoi fare così, però...” scrive un utente. E ancora: “Una visione, c’è poco da fare“.

In un’intervista rilasciata a Grazia, la conduttrice di Dzn ha rivelato come ha conosciuto il suo compagno Karius, dal quale aspetta una bambina: “Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: ‘Guardate, è entrato l’uomo della mia vita“.

Lo sguardo del calciatore tra tante si è posato proprio su Diletta Leotta: “E io: ‘Oddio ragazze ha scelto me’. A fare da Cupido ci ha pensato Barbara Berlusconi : “Lei parla benissimo inglese e ha detto: ‘Dai, andiamo a conoscerlo’. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati”. La presentatrice ha anche parlato della molestia subita a scuola: “Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto’.

