Diletta Leotta tra i protagonisti della nuova stagione di Don Matteo, in onda nel 2026. La conduttrice interpreta la nipote di Suor Costanza

Nuova avventura professionale per Diletta Leotta che sbarca in televisione, questa volta per prendere parte ad una fiction tv, ma non una qualsiasi, bensì una delle più amate di sempre. Parliamo di Don Matteo 15, che dovrebbe tornare a inizio 2026 con la sedicesima stagione. Anche dopo l’addio di Terence Hill nei panni di Don Matteo e l’arrivo di Don Massimo, la serie tv non perde il suo appeal e continua ad essere seguitissima e amatissima da tutti.

Ed ecco che proprio l’arrivo di Diletta Leotta potrebbe regalare un successo ancor più grande alla fiction, che vedrà le riprese cominciare in questo autunno. La conduttrice tv e volto di Dazn dovrebbe interpretare la nipote di Valeria Fabrizi, che vestirà i panni di Suor Costanza direttamente da “Che Dio ci aiuti”, un’altra serie di grande successo firmata Rai.

Diletta Leotta in Don Matteo 15: quale ruolo ricoprirà, anticipazioni nuova stagione

Dunque Diletta Leotta dovrebbe prendere parte a Don Matteo nei panni della nipote di Valeria Fabrizi, ovvero Suor Costanza, ma come dicevamo non è chiaro chi interpreterà e quale sarà la sua storia. Quel che è certo è che la curiosità di andare a scoprire quale personaggio ricoprirà la Leotta è tanto ma ne potremo sapere di più solamente dopo che saranno cominciate le riprese, dunque tra qualche settimana. Ancora non sappiamo se quello ricoperto dalla Leotta sarà un personaggio centrale nella fiction, presente in tutte le puntate, o se si tratterà solamente di una comparsa: lo scopriremo soltanto tra qualche tempo!