Diletta Leotta nello spot Intimissimi Uomo/ Video, cliente in mutande: lei va via e…

E’ Diletta Leotta la nuova testimonial degli spot per la tv ed il web di Intimissimi Uomo, in riferimento alla campagna dedicata alla nuova collezione maschile del noto marchio di intimo. La nuova campagna con protagonista la sexy giornalista prenderà il via proprio oggi, domenica 17 novembre, sul piccolo schermo ed online. Alla base dello spot, umorismo e leggerezza. Il set della campagna è l’interno di un negozio della catena Intimissimi Uomo dove un cliente è impegnato nella prova di alcuni capi di intimo maschile nel camerino. All’improvviso, in mutande, uscendo dal camerino si ritrova di fronte alla bellissima Diletta Leotta e, in difficoltà e non senza imbarazzo, alla fine si decide ad uscire allo scoperto provando davanti alla giornalista alcuni capi e lasciandosi consigliare proprio dal suo tocco femminile. Proprio all’ultima prova però, il cliente si ritrova con grande dispiacere davanti ad un altro cliente, mentre Diletta si dilegua dal negozio, divertita, con le sue shopper. A fare da sfondo al simpatico video spot è il brano “Il Pullover” di Gianni Meccia, rivisitato per quest’occasione.

DILETTA LEOTTA, SPOT TV INTIMISSIMI UOMO: LEI LA PROTAGONISTA

Oltre ad essere giornalista sportiva e volto Dazn, nonché star del web, Diletta Leotta è ora anche la testimonial della nuova campagna di Intimissimi Uomo. Nel video la bellissima conduttrice riesce a tirare fuori tutto il suo lato ironico trasformando un momento di inevitabile imbarazzo da parte del cliente in una parentesi divertente, almeno fino a poco prima del gran finale. Alla vigilia del lancio della campagna, con lo spot in programmazione in tv e sul web, la Leotta ha raccontato a Corriere.it la sua scelta di indossare i panni di testimonial per un brand maschile: “Sicuramente è una scelta legata anche al mio lavoro. Mi spiego, seguo il calcio e lo sport in generale e ho un grandissimo ritorno di pubblico maschile. Ma anche femminile in realtà, perché oggi ci sono molte ragazze che amano il calcio e sono appassionate”, ha spiegato. Diletta ha ammesso di essersi divertita molto a girare lo spot: “È stata una giornata molto intensa, abbiamo registrato e girato nel negozio in piazza Duomo a Milano. Ci siamo divertiti molto anche se sono state tante ore di lavoro concentrato. Sono convinta che mi piacerà molto anche quando lo vedrò in onda per la prima volta”. Ed anche lei, ha confessato di amare la tendenza femminile di “rubare” capi maschili. “Amo lo stile maschile per la donna, lo trovo molto sexy e molto elegante”.





