Diletta Leotta, nuovo flirt dopo Can Yaman?/ Spunta Giacomo Cavalli ma lei…

Cercare di scavare nella vita privata di Diletta Leotta, volto simbolo di Dazn, appare una vera e propria impresa, ma il gossip su di lei impazza senza tregua e soprattutto dopo la fine della storia con Can Yaman, i riflettori continuano a restare ben accesi sul suo conto. Tra chi sostiene che con il bell’attore turco non ci sia mai stato nulla e chi invece parla di un nuovo flirt in corso, Diletta preferisce il silenzio. A svelarci qualche dettaglio in più, tuttavia, ci ha pensato nelle passate settimane Giuseppe Candela, nella rubrica “A Lume di Candela” per Dagospia.

Stando a quanto reso noto dal giornalista, la Leotta dopo la storia con Can Yaman sarebbe stata avvistata a Milano in dolce compagnia. Al suo fianco un bellissimo modello, tal Giacomo Cavalli, il quale potrebbe aver ufficialmente preso il posto di Can nel cuore della bionda giornalista. Il portale diretto da Roberto D’Agostino si interroga: “Solo amici, un flirt passeggero o l’inizio di una nuova storia d’amore?”. Al momento non ci è dato sapere, ma le voci si rincorrono senza sosta.

Diletta Leotta, nuovo flirt? Giornalista sceglie il silenzio

Di Giacomo Cavalli, presunto nuovo flirt di Diletta Leotta, sappiamo che ha 27 anni, è laureato in Economia e Gestione Aziendale e di mestiere fa attualmente il modello, a suo dire, “per caso”. Sui social ha un interessante seguito (quasi 60mila follower tra cui bellissime donne del calibro di Dayane Mello e Belen Rodriguez).

Ad alimentare il gossip sul conto di Diletta Leotta ci ha pensato di recente anche la rivista Diva e Donna seconda la quale la Leotta sarebbe riuscita finalmente a voltare pagina sul piano sentimentale: “Nuovo amore per Diletta Leotta. È Giacomo Cavalli e fa il modello: con lui dimentica Can Yaman”. Al momento tuttavia restano solo delle mere indiscrezioni considerando che la diretta interessata non si è espressa personalmente preferendo non pronunciarsi apertamente. Qualche settimana fa, tuttavia, a parlare della sfera sentimentale della giornalista era stata la sua collega Paola Ferrari che ad “Un giorno da Pecora” aveva commentato: “Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”. E sull’ipotesi di un flirt con un modello aveva aggiunto: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”.

