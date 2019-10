Diletta Leotta/ “Perché tutto quel che faccio diventa virale?” (Dazn – Serie A)

Diletta Leotta continua a dividere. Amatissima dal pubblico di Dazn e dai numerosissimi fan in rete – su Instagram i suoi follower hanno superato abbondantemente i 5 milioni – la giornalista continua a finire sotto gli attacchi delle colleghe, sempre più spesso determinate a bacchettarla per la sua voglia di esibirsi. Negli ultimi giorni, infatti, la giornalista è finita nel mirino di Caterina Collovati, che ha criticato aspramente una sua recente dichiarazione al Sun (“Se ti interessa il calcio ascolti le mie parole, altrimenti mi guardi”, ndr). La Leotta, però, può contare anche su colleghe in grado di apprezzare ed esaltare il suo successo. Una fra tutte è Victoria Cabello che, con un ironico botta e risposta, nei giorni scorsi ha dato il via a una vicenda social per molti esilarante. Il tutto ha avuto inizio da un post in cui la Cabello, dopo aver notato il numero di interazioni ricevuto su Instagram da alcune condivisioni della giornalista, le ha chiesto in maniera ironica delucidazioni sul modo più corretto per avere il suo stesso numero di views.

La risposta sui social di Diletta Leotta

“Dile, ti prego dimmi come fare”: sono queste le parole con le quali Victoria Cabello si è rivolta a Diletta Leotta in un post che ha immediatamente catturato le attenzioni del web. Di fronte alla simpatica richiesta di aiuto di una vecchia amica, il volto di Dazn non ha potuto fare altro che prendere la palla al balzo e, rivolgendosi alla sua interlocutrice, ha dato il via a una una piccola seduta di training in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico. “Vicky, se vuoi fare più visualizzazioni, devi fare questi esercizi…”, ha precisato con ironia Diletta Leotta, che nel mostrare alla conduttrice i suoi step più efficaci, non ha potuto fare a meno di mettere in mostra il suo décolleté. Il video, come prevedibile, ha scatenato una marea di reazioni in rete, conquistando numerose visualizzazioni e, di conseguenza, le lodi dei suoi fan.

“I cori del Napoli? Non mi aspettavo che…”

Nella chiacchierata intervista concessa al Sun, Diletta Leotta ha parlato dell’interesse riscuote online e a bordo campo. Il volto di Dazn, in particolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui recenti cori ricevuti da una parte della tifoseria napoletana, che allo stadio San Paolo, dopo il match Napoli-Brescia, l’ha salutata con un coro discutibile: “fuori le tette”. “E’ stato un malinteso”, si è affrettata a chiarire la Leotta ai microfoni del Sun. “I tifosi del Napoli mi hanno supportato per tutta la partita, poi hanno provato ad andare oltre dopo la vittoria del Napoli, ma era solo uno scherzo. La mia reazione è stata parte dell’ironia del momento”. Diletta Leotta si è inoltre detta sorpresa di tanto interessa sulla vicenda: “A volte sembra che tutto ciò che faccio diventi virale, se mi alleno in palestra o mi alleno in un club. Non mi aspettavo, però, che questa storia attraversasse così tanti confini”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA