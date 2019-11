Diletta Leotta “Pigiama party sexy”/ Justin Mattera: “Quanta gente vorrebbe essere..”

Sicuramente l’oscar per il miglior commento va proprio a questo utente che sotto una foto postata da Diletta Leotta ha pensato subito ad una cosa sola e non è è quello che a tutti voi è balzato in testa, e allora cosa è successo? Qualche ora fa Diletta Leotta si è mostrata in uno striminzito pigiamino bianco, canotta e slip, insieme alla cognata Eleonora Incardona, anche lei in un sexy pigiamino, e la collega Lorenza di Prima. Inutile dire che tre bellezze così, sul divano, tra cuscini e pop corn, hanno subito attirato l’attenzione dei fan della Leotta che si sono lasciati andare a commenti e sogni proibiti volendo diventare loro stessi protagonisti di questo pigiama party tutto al femminile. Ma il vero commento del secolo è quello che allude al fatto che le tre non sembrano proprio tre amiche alle prese con un innocuo pigiama party ma tre attrici sul set di un film.

DILETTA LEOTTA “PIGIAMA PARTY SEXY” E JUSTIN MATTERA…

Al grido di “Quando esce sto film?”, l’utente ha conquistato i fan di Diletta Leotta e c’è addirittura chi azzarda che per questo commento ci voglia un vero e proprio Oscar mentre altri lo definiscono “l’eroe della serata”. Al commento non ha risposto la diretta interessata e nemmeno le sue amiche che si sono limitate a posare per questa foto consapevoli che le temperature e gli ormoni di tutto prendessero subito una piega inaspettata. Ciliegina sulla torta arriva Justin Mattera che chiude il cerchio al grido di “Quanta gente vorrebbe essere a questo pigiama party”. Inutile dire che la showgirl non ha fatto altro che peggiorare la situazione visto che in molti hanno subito apprezzato addirittura sognandola come quarta componente della “banda” del pigiama party sexy.

Ecco il post di Diletta Leotta e tutti i commenti (anche vip) alla foto:

Visualizza questo post su Instagram Pigiama party 💖🍿 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Nov 2019 alle ore 2:23 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA