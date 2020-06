Diletta Leotta/ Quel post sexy che ha fatto scalpore sul web…

Diletta Leotta ha fatto parlare di sè anche con l’ultimo post pubblicato sui social. Sullo sfondo la montagna di Grignetto, in provincia di Lecce, e come outfit un top con leggins da urlo. “La vita è un viaggio da fare a piedi, in salita… ma insieme agli amici“, scrive. E poi fra le foto la troviamo anche di spalle, lato B in bella evidenza e infine mano nella mano con il fidanzato Daniele Scardina. Clicca qui per guardare le foto di Diletta Leotta. Oggi, venerdì 19 giugno 2020, Diletta Leotta sarà una delle ospiti che vedremo su Rai 1 in occasione della seconda puntata di Top Dieci. “A quattro giorni della ripartenza della Serie A, su Dazn il secondo episodio di Countdown, per rivivere insieme tutte le grandi storie del nostro campionato“, dice invece nelle Stories, invitando i fan a seguire l’appuntamento ricco di interviste esclusive. Qualcosa bolle in pentola: lo dimostra un’altra Storia, in cui Diletta rivela di essere sul set per girare non si sa che cosa. In modo divertente, il resto dello staff interviene per evitare che dica la parola del programma o della Rubrica. Poi Diletta ci mostra persino un fuorionda con le prove per il messaggio video, in cui questa volta viene interrotta da un unico collaboratore con un’uscita colorita.

Diletta Leotta, quella brutta avventura

Diletta Leotta sembra aver messo da parte ciò che è accaduto pochi giorni fa, quando alcuni ladri le hanno svaligiato la cassaforte. Una gran brutta sorpresa che la conduttrice ha vissuto in un sabato sera, in cui ha perso contanti che superavano il valore di 200 mila euro, gioielli e tutto il resto del contenuto. Striscia la Notizia ha scelto di ironizzare sulla questione e le ha consegnato il Tapiro d’Oro, il quinto conquistato negli anni dalla Leotta. “Hanno lasciato solo i Tapiri che erano esposti”, ha scherzato lei parlando con Valerio Staffelli, poi ha deciso di smentire le voci di corridoio sulle sue nozze imminenti con Daniele Scardina. “Ora sono troppo felice che ricomincia il campionato”, ha detto, “che ho ripreso a lavorare, non vedevo l’ora”. Gli haters intanto si sono già accaniti contro di lei sui social. “Il colore nero è quello preferito da noi donne, ma ognuna di noi ha dentro di sè il colore dell’anima”, aveva scritto in un post. “Ma stai zitta che ti seguiamo solo per due motivi“, ha scritto subito un hater, raggiunto poi da tanti commenti positivi di altri sostenitori. Clicca qui per guardare la foto di Diletta Leotta e leggere i commenti.

Foto, splendida nella natura selvaggia

Foto, il colore dell’anima





© RIPRODUZIONE RISERVATA